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Dolandırıcılıktan ifade veren Uğur Akkuş, hapse girmemek için lüks arabasından vazgeçti!

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Dolandırıcılıktan ifade veren Uğur Akkuş, hapse girmemek için lüks arabasından vazgeçti!
Ünlü model Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifade verdiği söylenmişti. Yaklaşık 4 saat kadar adliyede ifadesi alınan Akkuş'un şikayetçi olan karşı tarafa 500 bin dolar karşılığı lüks bir Bentley hediye etmesi, başvuranın davayı geri çekmesine neden oldu.

İş adamı Uğur Akkuş, İstanbul Havalimanı'nda dolandırıcılık suçlaması ile birlikte gözaltına alındı ve ifadesine başvuruldu.

Edinilen bilgiere göre; Ö.A. adlı kişinin Uğur Akkuş'a ait olan Şişli'de bir alışveriş merkezindeki ofisine giderek 500 bin doları kripto paraya bozdurduğu ve parayı ofisin güvenlik personeli E.E. ile ofi çalışanı Feyza B.Y. adlı şahıslara verdiğini iddia etmişti. Dolandırıldığını iddia ettiği öne sürülen Ö.A., şahısların bankaya para yatıracağım bahanesiyle işyerinden ayrılmalarından şikayetçi oldu.

Dolandırıcılıktan ifade veren Uğur Akkuş, hapse girmemek için lüks arabasından vazgeçti

HAVAALANINDA GÖZ ALTINA ALINDI

Uğur Akkuş, laydan sonra seyahat ettiği Fransa'dan dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı, diğer zanlılar da tutuklanarak evlerinde gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Dolandırıcılıktan ifade veren Uğur Akkuş, hapse girmemek için lüks arabasından vazgeçti

ZARARIN GİDERİLMESİ ŞARTI İLE SERBEST KALDI

İş insanı Uğur Akkuş, savcılıktaki işlemleri tamamlanmasının ardından şikatle başvuran Ö.A.'nın zararlarının karşılanması ve aynı zamanda şikayeti geri çekmesiyle serbest kaldı. Akkuş'un ‘Bentley’ marka lü bir aracını şikayetçi olan şahısa verdiği öne sürüldü.

LÜKS OTOMOBİLİNİ VERDİ İDDİASI

Dolandırıcılıktan ifade veren Uğur Akkuş, hapse girmemek için lüks arabasından vazgeçti

Yaklaşık 4 saat adliyede kalan Uğur Akkuş ve iki çalışanın, Ö.A.'nın Akuş'tan aldığı lüks araba karşılığında açtığı davadan vazgeçmesiyle şikayetini geri çektiği iddia edildi. Uğur Akkuş'un mahkemeden çıkarken başvuranın yakınlarıyla tokalaşırken görüldü. İkili arasında kısa süreli görüşmenin ardından ünlü iş insanı avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrılırken, Ö.A'nın yakınları, Aksu'nun satın aldığı iddia edilen lüks Bentley otomobille adliyeden ayrıldı.

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