Dönence dizisinin oyuncuları fena yakalandı! Kimsenin aklına gelmeyen iki isim sevgili çıktı

Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören'in aşkı somutlaştı! Dizi setinde Emre Kınay, Caner Topçu gibi deneyimli isimlerin yer aldığı Dönence dizisi bu hafta yayınlanmadı. Dizi çekimlerine bir haftalık ara verilmesiyle beraber, dizinin yeni bölümü merakla beklenirken setten aşk haberleri gelmeye başladı. İşte detaylar...





DÖNENCE DİZİSİNDEN AŞK HABERİ

Kanal D'nin yaz dizisi "Dönence"nin setinde aşk sıcaklığı hissediliyor. Dizide Gece rolünü üstlenen Sümeyye Aydoğan ile Miro karakterini canlandıran Atakan Hoşgören arasında yaşanan aşk dedikoduları doğrulandı. İkilinin aşkı artık resmiyet kazandı. Sosyal medya ve magazin dünyasını meşgul eden bu çift, geçtiğimiz haftalarda set dışında da bir araya gelerek zaman geçirdikleri haberleriyle gündeme gelmişti. Dizi setinde başlayan aşk, özel hayatta da sıcak bir ilişkiye dönüşmüş gibi görünüyor. İşte diğer ayrıntılar...





Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören'in dizide canlandırdıkları karakterlerden daha fazlasını paylaştığı haberi, magazin dünyasında adeta bomba etkisi yaratmıştı. Söz konusu çift, Nişantaşı'ndaki bir mekanda sarılıp dans ederken görüldü. Bu görüntüler, ünlü çiftin aşkının artık belgelendiğini gösterdi. Aralarındaki aşkın set sınırlarını aşıp gerçek hayatta da varlığını sürdürdüğüne dair güçlü işaretler mevcut.

"Dönence" dizisinin sıcak havası ve oyuncularının samimiyeti, gerçek hayatta da aşka dönüşmüş gibi görünüyor. Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören ikilisi, televizyon ekranlarının ötesinde de gündemde kalmaya devam ediyor. Bu gelişme, magazin dünyasını heyecanlandıran ve izleyicileri merak içinde bırakan bir konu olarak öne çıkıyor.