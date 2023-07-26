Düğün tarihi beklenirken herkesi şok ettiler! Alina Boz olaylı isimle yeni bir aşka yelken açtı!

İş Bankası'nın düzenlediği "Harcadıkça Kazandıran Alışveriş" kampanyası oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya, Maximum, Maximiles, Privia arkalı tüm bireysel kartlar, Bankamatik Kartları ve Maxipara Kartları ile katılabileceğiniz bir fırsat sunuyor. Sadece market alışverişleri değil, mobil uygulamalar ve sanal mağazalardan yapılan alışverişler de kampanya kapsamına dahil ediliyor. Ancak ticari kartlar, aidatsız kartlar, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler, POS cihazından yapılmayan işlemler ve farklı ürün kategorilerinde satış yapan e-ticaret firmalarından yapılan alışverişler kampanyaya dahil değil.

Kazandığınız MaxiPuanları harcarken dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer alışverişinizi iptal ederseniz veya ürünleri iade ederseniz, kazandığınız MaxiPuanlar geri alınacak. Ancak endişe etmeyin, ödülleriniz kayıp gitmeyecek. Kazandığınız paralar, 3 Ağustos 2023 tarihine kadar en son kullandığınız karta yüklenecek ve bu MaxiPuanlar 30 Eylül 2023'e kadar geçerli olacak.

Eğer kartınız Maximiles özelliğine sahipse, ekstra bir avantajınız var! Kazandığınız paraları isterseniz MaxiMil'e dönüştürebilir veya doğrudan MaxiPuan olarak kullanabilirsiniz. Ancak Maximiles'a yüklenen puanları Avans MaxiMil kapatmakta kullanamayacaksınız, bu detayı gözden kaçırmayın. İşte detaylar...





İŞ BANKASINDAN HARCADIKÇA KAZANDIRAN ALIŞVERİŞ KAMPANYASI

Bu kampanya her müşteri için adil bir düzenleme sunuyor. Herkes kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir ve kazanılabilecek maksimum tutar 200 TL olarak belirlenmiştir. Yani, bu süper fırsatı değerlendirmek için hemen harekete geçin ve belirtilen sınır içinde kazancınızı artırın! İşte ayrıntılar...





Unutmayın, bu kampanya size harika avantajlar sunuyor ve paranızı katlamak için harika bir fırsat. Maximum, Maximiles, Privia, Bankamatik Kartları veya Maxipara Kartlarından herhangi birine sahipseniz ve kampanya kapsamındaki alışverişleri yaparsanız, kazandığınız MaxiPuanları en iyi şekilde değerlendirmeyi unutmayın!

Diğer taraftan, Ankara'da düzenlenen Hakim ve Savcılar kura töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, darbe anayasasından kurtulmanın önceliklerinin başında geldiğini belirtti. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını engelleyen en büyük etkenin mevcut darbe anayasası olduğunu ifade ederek, Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamak istemediklerini söyledi. Yargı alanında yıllardır süren zorlu mücadeleyi, sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istediklerini vurguladı. Bu nedenle 28. yasama döneminde Meclis'in takdiriyle Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak, Cumhuriyetin 100. yılını yeni ve özgürlükçü bir anayasa ile karşılamak istediklerini açıkça ifade etti. Bu konuda yaptıkları zorlu mücadeleyi sivil bir anayasa ile taçlandırmak en büyük hedefleri arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı ve İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada hakim ve savcı adaylarının başarıyla mezun olduktan sonra zorlu bir adaylık dönemini tamamladıklarını ve kadınların yine başarılarıyla öne çıktığını belirtti. Törende toplam 1102 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi kura çekerek görevlerine başlayacak. Erdoğan, Türkiye'de 15 bin 412 cumhuriyet savcısı ve 7 bin 409 hakimin görev yaptığını, kura töreniyle bu sayının 23 bin 923'e çıkarılacağını ifade etti.

Adalet hizmetlerinin hızlı ve etkin yürütülmesi için omuz omuza mücadele verdiklerini vurgulayan Erdoğan, 21 yılda yapılan reformlar ve projelerle ülkenin demokrasi ve hukuk devleti standartlarını yükselttiklerini dile getirdi. Adalet teşkilatının personel sayısını artırdıklarını, modern adalet sarayları inşa ettiklerini ve yüksek yargı organlarını güçlendirdiklerini söyledi.

Erdoğan, adalet hizmetleriyle ilgili memnuniyet oranının artmasını başarı olarak gördüklerini ve deprem felaketinin ardından adalet teşkilatının hızlı şekilde organize olduğunu belirtti. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engelin mevcut darbe anayasası olduğunu söyleyen Erdoğan, yeni sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak istediklerini vurguladı. 28. Yasama Dönemi'nde, Meclis'in takdiriyle Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmayı hedeflediklerini ve bu ideali hayata geçireceklerine inandığını ifade etti.