Dünyaca ünlü manken Gigi Hadid uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı!

Ünlü manken Gigi Hadid, bavulunda uyuşturucu madde bulundurduğu nedeniyle tutuklandı. Ancak Hadid, bin dolar kefaletle serbest bırakıldı ve sözcüsü olayı doğruladı. Sözcü, maddenin bulunduğu bölgede yasal olduğunu belirterek Hadid'in sicilinin temiz kaldığını vurguladı. Gigi Hadid'in konuyla ilgili paylaşımı da merak ediliyor. İşte detaylar...





GİGİ HADİD BAVULUNDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKINCA TUTUKLANDI

Dünyaca ünlü top model Gigi Hadid, tatilde gittiği Cayman adalarında bavulunda uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle tutuklandı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gigi Hadid'in yanı sıra bir arkadaşı da aynı suçtan tutuklandı. Ancak Hadid, bin dolar kefaletle serbest bırakıldı ve durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı. İşte diğer ayrıntılar...





Gigi Hadid, aile içi olaylarla sık sık gündeme gelmiş bir isim olarak biliniyor. Ancak bu kez tutuklanması, hayranları ve medya tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Tatil için Karayipler'de bulunan Cayman adalarında uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Hadid, cezaevine gönderildi. Ancak kısa bir süre sonra bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Hadid'in sözcüsü, olayı doğrulayan bir açıklama yaparak, ünlü modelin bavulunda bulunan uyuşturucunun, New York'ta yasal olarak kullanılan tıbbi lisanslı bir madde olduğunu belirtti. Aynı zamanda Cayman adalarında da bu maddenin 2017'den beri yasal olduğunu ifade etti. Bu nedenle Gigi Hadid'in sicilinin temiz kaldığına vurgu yaparak, tatilini keyifle geçirdiğini söyledi. Ancak bu açıklama da tartışmalara yol açtı.

Gigi Hadid'in hayranları, olayı sosyal medyada tartışmaya açtı. Kimi kişi Hadid'in masumiyetine inanırken, kimi kişi de yasaların herkes için geçerli olduğunu savundu. Olay, geniş bir kitle tarafından konuşulmaya ve spekülasyonlara neden oldu. Ünlü modelin bundan sonraki adımları ve davası hakkında meraklı bekleyiş sürüyor.

Gigi Hadid, modellik kariyeriyle ön plana çıkan bir isim olmasının yanı sıra aile içi ilişkileriyle de sık sık medyanın ilgisini çekiyor. Bu tür olaylar, ünlülerin yaşamına dair her zaman ilgi çekici konular olmuştur ve Gigi Hadid de bu konuda istisna değil. Ancak kariyerine olan odaklanışı ve moda dünyasındaki başarılarıyla da tanınan ünlü modelin, bu tür olaylardan sonra nasıl bir tutum sergileyeceği ve gelecekteki projeleri merakla bekleniyor.

Ünlü model Gigi Hadid, Cayman adalarında tatildeyken bavulunda uyuşturucu madde bulundurduğu suçlamasıyla tutuklandı. Ancak kısa süre sonra bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Hadid'in sözcüsü, uyuşturucunun New York'ta yasal bir tıbbi lisanslı madde olduğunu ve aynı zamanda Cayman adalarında da yasal olduğunu belirterek sicilinin temiz olduğunu vurguladı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve hayranları tarafından tartışıldı. Gigi Hadid'in hayranları, masumiyetine inanırken, diğerleri yasaların herkes için geçerli olduğunu savundu. Ünlü modelin kariyerine olan odaklanışı ve moda dünyasındaki başarıları da olayın ardından konuşulanlar arasında yer aldı. Hadid'in gelecekteki adımları ve davası, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.