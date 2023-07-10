  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Dünyaca ünlü yıldız Christiana Aguilera ilk kez Türkiye'de konser verecek! Rotası o şehir olacak

Dünyaca ünlü yıldız Christiana Aguilera ilk kez Türkiye'de konser verecek! Rotası o şehir olacak

Yayınlanma:
Dünyaca ünlü yıldız Christiana Aguilera ilk kez Türkiye'de konser verecek! Rotası o şehir olacak
Tüm dünyada en çok dinlenen şarkıcılardan Christina Aguilera ilk kez Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Chrstina Aguilera hayranlarına müjdeli haber geldi. İlk kez ülkeye geliyor! Peki hangi ülkede konser verecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AGUİLERA ÜLKEYE GELİYOR

Christina Aguilera hayranlarının yüzü gülecek. İlk kez Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. Christina Aguilera Regnum Live in Concert bünyesinde Antalya'da konser verecek. 

christina aguilera türkiye'de konser verecek

Belek'in en çok tercih edilen otellerinden olan Regnum Carya'da konaklayacak olan Christina Aguilera 8 Ağustos tatilinde 2 bin 500 kişi kapasitesi olan Pearl Event Area'da konser verecek. Christina Aguilera hayranları merakla o günü bekliyor. Regnum bünyesinde daha önce Jennifer Lopez, Dua Lipa, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur, Anne Marie gibi dünyaca ünlü isim konser vermişti. 

Magazin
Işın Karaca hayranlarına acı haberi verdi! Yakalandığı hastalığı duyurup saçını gösterdi
Işın Karaca hayranlarına acı haberi verdi! Yakalandığı hastalığı duyurup saçını gösterdi
Berk Oktay eşi için kesenin ağzını açtı! 6 milyon TL'lik dudak uçuklatan hediye
Berk Oktay eşi için kesenin ağzını açtı! 6 milyon TL'lik dudak uçuklatan hediye
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği 15 dakikalık davada bitti!
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği 15 dakikalık davada bitti!
Ünlü oyuncudan kahreden haber! 36 yaşındaydı: Sevenlerini üzdü
Ünlü oyuncudan kahreden haber! 36 yaşındaydı: Sevenlerini üzdü
Dilan Polat ile eşinin arası açıldı! Önce takipten çıktı: Nedenini duyanlar şaştı kaldı
Dilan Polat ile eşinin arası açıldı! Önce takipten çıktı: Nedenini duyanlar şaştı kaldı
Mabel Matiz ünlü şarkıcıyla kamera karşısında öpüştü! Görenler inanamadı
Mabel Matiz ünlü şarkıcıyla kamera karşısında öpüştü! Görenler inanamadı
Filelerin sultanı Zehra Güneş bakın kaç yaşındaymış! Yaşını duyanlar inanamadı
Filelerin sultanı Zehra Güneş bakın kaç yaşındaymış! Yaşını duyanlar inanamadı