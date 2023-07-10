Dünyaca ünlü yıldız Christiana Aguilera ilk kez Türkiye'de konser verecek! Rotası o şehir olacak

Chrstina Aguilera hayranlarına müjdeli haber geldi. İlk kez ülkeye geliyor! Peki hangi ülkede konser verecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AGUİLERA ÜLKEYE GELİYOR

Christina Aguilera hayranlarının yüzü gülecek. İlk kez Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. Christina Aguilera Regnum Live in Concert bünyesinde Antalya'da konser verecek.





Belek'in en çok tercih edilen otellerinden olan Regnum Carya'da konaklayacak olan Christina Aguilera 8 Ağustos tatilinde 2 bin 500 kişi kapasitesi olan Pearl Event Area'da konser verecek. Christina Aguilera hayranları merakla o günü bekliyor. Regnum bünyesinde daha önce Jennifer Lopez, Dua Lipa, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur, Anne Marie gibi dünyaca ünlü isim konser vermişti.