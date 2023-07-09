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Ebru Gündeş'e büyük şok! Reza Zarrab'ın eski nişanlısı açtı ağzını yumdu gözünü: O da herkesin tanıdığı bir isim

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Ebru Gündeş'e büyük şok! Reza Zarrab'ın eski nişanlısı açtı ağzını yumdu gözünü: O da herkesin tanıdığı bir isim
Reza Zarrab'ın eski nişanlısı Günel, son paylaşımıyla sosyal medyada büyük bir gündem oluşturdu. Azerbaycan'da vereceği bir konserin, Reza Zarrab'ın eski eşi Ebru Gündeş tarafından engellendiğini iddia eden Günel, öfkesini dile getirdi. Günel, 13 yaşında iken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmiş ve o dönemde Reza Zarrab ile ilişki yaşamıştı. Ancak ilişkileri Ebru Gündeş'in müdahalesiyle sona ermişti. İşte detaylar...

Reza Zarrab ve Azeri şarkıcı Günel'in ilişkisi, yıllardır Ebru Gündeş'in müdahalesiyle sona erdiği konuşulan bir konu olarak gündemde kalmıştı. Günel, geçmişte Reza Zarrab'ın kendisini Ebru Gündeş ile aldattığını öğrenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Günel, bir açıklamasında gelinlik provası sırasında bu ihaneti öğrendiğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

günel

Son zamanlarda estetik değişimiyle dikkat çeken Günel, bu sefer Ebru Gündeş tarafından Azerbaycan'da vereceği bir konserinin engellendiğini iddia etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "25 yıllık sanat hayatımda kimseyi kıskanmadım, rızkını kesmedim. Neyin havasındasın? Olan olmuş, geçen geçmiş. Kötü kalplisin, korktun" sözlerini kullandı.

Ayrıca, Günel, Ebru Gündeş'e yönelik olarak "Tecrübeli yılların şarkıcısı ne oldu? Davet edildin? Korktun mu? Korkma biz misafirperver halkız. Gelen misafire kötülük etmeyiz" şeklinde ifadelerde bulundu. Azerbaycan halkına hitap eden Günel, Ebru Gündeş'in engelleme girişimini eleştirdi ve vicdan sahibi bir insanın böyle davranmaması gerektiğini vurguladı.

Günel, paylaşımında geçmişte yaşanan olayları hatırlatarak Ebru Gündeş'in kötü niyetli olduğunu düşündüğünü ve günahlarının Allah tarafından cezalandırılacağını ifade etti. Aynı sahnede yer almak istemediği için rahatsızlık duyduğunu söyledi ve bu durumu açıklayan birinci ve ikinci kişinin kim olduğunu ima etti.

Bu paylaşımıyla Günel, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.

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