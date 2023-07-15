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Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'a büyük şok! Artık göremeyecek

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Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'a büyük şok! Artık göremeyecek
Reza Zarrab ve Ebru Gündeş arasındaki buzlar erimiyor. Yeni karar belli oldu, Zarrab artık göremeyecek! Tüm detaylar haberimizde.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile arasındaki gerginlik günden güne artıyor. Reza Zarrab ile arasında olan velayet davası sonuçlandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

REZA ZARRAB VE EBRU GÜNDEŞ ARASINDAKİ GERİLİM

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab uzun zaman önce Kuzey Makedonya vatandaşı olmuş ve Amerika'ya yerleşmişti. Reza Zarrab'ın Türkiye'ye gelebilmesi ile ilgili işlemlerin beklendiği biliniyor. Aynı zamanda Reza Zarrab eski eşi Ebru Gündeş'e kızı Alara için velayet davası açmış ve kızını istemişti. 

ebru gündeş ve reza zarrab velayet davası sonuçlandı

Ebru Gündeş ise olaylar sonrasında eski eşine karş dava açtı. Ebru Gündeş kızı ile eski eşinin ilişkisinin kaldırılması talebinde bulundu. Gizlilik kararı olan dava ile ilgili Beykoz Adliyesi 2. Aile Mahkemesi kararı verdi. Reza Zarrab artık 12 yaşındaki kızı Alara'yı göremey4cek. Reza Zarrab ve Ebru Gündeş konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.  

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