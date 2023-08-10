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  3. Ebru Polat açılmalara doyamadı! Havuzun ortasında sereserpe uzanınca herkes görmeye geldi!

Ebru Polat açılmalara doyamadı! Havuzun ortasında sereserpe uzanınca herkes görmeye geldi!

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Ebru Polat açılmalara doyamadı! Havuzun ortasında sereserpe uzanınca herkes görmeye geldi!
Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı kendinden emin paylaşımlarla yine adından söz ettirdi. Villasının bahçesinde bulunan havuzun başında çektirdiği birbirinden güzel fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan güzle şarkıcı derin göğüs dekoltesini sergiledi. Kullanıcılar Ebru Polat'a iltifat üzerine iltifat yağdırdı.

Müzik kariyeri dışında güzellik merkezleri ile kozmetik şirketlerinde gösterdiği başarılarla adından sürekli söz ettiren Ebru Polat, sosyal medya hesabından sık sık kendinden emin fotoğraflar paylaşıyor.

Ebru Polat

Geçen haziran ayında çıkardığı tartışmalı şarkıyla da boy gösteren Ebru Polat, konser vermeye devam eden ve evlerini yenilemekle ilgileniyor. Güzel şarkıcı son olarak villasının bahçesinde bulunan havuzda birbirinden güzel fotoğraflar paylaştı. Özellikle ayna karşısında verdiği poz takipçileri tarafından çok beğenildi. Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Polat'ın dekolteli pozlarına övgüler yağdırdı.

Ebru Polat

Ebru Polat'ın gönderileri kısa sürede beğeni rekoru kırarken takipçilerinin yorumları dikkat çekti. Bir kullanıcı şarkıcıya olan hayranlığını "Tam bir rock'sın" sözleriyle dile getirirken, bir başka takipçi "Vallahi senin için böbreğimi satarım, bir insan nasıl bu kadar güzel olur" yorumuyla takipçilerini şaşırttı.

Ebru Polat

Instagram hesabını aktif olarak kullanarak takipçilerini sürekli yeni resim ve videolarla şaşırtan Ebru Polat, son paylaşımıyla sosyal medyayı resmen salladı. Güzel şarkıcı, güzelliği ve stiliyle hayranlarını mest etmeye devam ediyor.

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