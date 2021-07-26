Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eğlencesinde yumruklar havada uçuştu!

Bodrum'da Yalıkavak'ta bulunan Mücver isimli mekanda konser veren Yıldız Tilbe, gelen konuklara muhteşem bir sahne performansı sundu. Konsere geçtiğimi ay evlenen çiçeği bununda çift sunucu Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'da katıldı.

Yıldız Tilbe'yi dinlemek için mekana giden çift iddialara göre burada büyük bir kavgaya karıştı. Ünlü çiftin kavgasına şahit olan görgü tanıkları gecede şampanya patlatarak şov yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun gelen hesaba sinirlendiğini söylediler.

Hesap geldikten sonra hesaba itiraz eden ünlü avukat, önce garsonlarla tartışmaya başladı. Daha sonra hakaretler yağdıran Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun garsonlara fırlattığı bardağı bardağı yan masada oturan bir müşteriye geldi. Üzerine bardak gelen müşteri duruma sinirlenince birden ortalık savaş alanına döndü. Masada oturan misafirler ellerine ne geçtiyse Ece Erken ve eşinin bulunduğu masaya doğru Fırlatırken tartıma iyice alevlendi ve bu kez de yumruklar havada uçuşmaya başladı. Garsonlar bir taraftan duruma müdahale ederken diğer taraftan da Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na tepki gösterdiler.

Mekanın içinde olan bir çok müşteri panik yaparken bir çoğu hesabı ödemeye bile beklemeden mekandan ayrıldı. Olaya daha sonra jandarma ekipleri müdahale etti.