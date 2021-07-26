İstanbul 29°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1348.4
ALTIN
500.46
DOLAR
8.6045
STERLİN
11.8375
EURO
10.1350
Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel arasında çıkan aşk iddiaları sonrası gözler Hadise'ye çevrildi!
Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel...
Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör virüs etkisi diğer aşılarda yok..
Son Dakika
Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör...
Cep telefonu ve internet faturasını ödemeyenler dikkat! Kısıtlamaya gidilecek..
Son Dakika
Cep telefonu ve internet faturasını...
Meteoroloji dereceyi bulacak Libya sıcaklıklarına karşı uyardı!
Son Dakika
Meteoroloji dereceyi bulacak Libya sıcaklıklarına...

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eğlencesinde yumruklar havada uçuştu!

Çiçeği burnunda çift Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yıldız Tilbe'nin konserinde eğlenirken gelen hesaba itiraz etmesi gecenin olaylı bitmesine neden oldu. Yumrukların havada uçuştuğu gecede olaya jandarma ekipleri müdahale etti.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:27
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eğlencesinde yumruklar havada uçuştu!
Takip Et:

Bodrum'da Yalıkavak'ta bulunan Mücver isimli mekanda konser veren Yıldız Tilbe, gelen konuklara muhteşem bir sahne performansı sundu. Konsere geçtiğimi ay evlenen çiçeği bununda çift sunucu Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'da katıldı.

Yıldız Tilbe'yi dinlemek için mekana giden çift iddialara göre burada büyük bir kavgaya karıştı. Ünlü çiftin kavgasına şahit olan görgü tanıkları gecede şampanya patlatarak şov yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun gelen hesaba sinirlendiğini söylediler.


Hesap geldikten sonra hesaba itiraz eden ünlü avukat, önce garsonlarla tartışmaya başladı. Daha sonra hakaretler yağdıran Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun garsonlara fırlattığı bardağı bardağı yan masada oturan bir müşteriye geldi. Üzerine bardak gelen müşteri duruma sinirlenince birden ortalık savaş alanına döndü. Masada oturan misafirler ellerine ne geçtiyse Ece Erken ve eşinin bulunduğu masaya doğru Fırlatırken tartıma iyice alevlendi ve bu kez de yumruklar havada uçuşmaya başladı. Garsonlar bir taraftan duruma müdahale ederken diğer taraftan da Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na tepki gösterdiler.

Mekanın içinde olan bir çok müşteri panik yaparken bir çoğu hesabı ödemeye bile beklemeden mekandan ayrıldı. Olaya daha sonra jandarma ekipleri müdahale etti.


Son Güncelleme: 26.07.2021 09:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KavgaEce Erkenşafak MahmutyazıcıoğluYıldız Tilbe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza geçiren ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın kaburgaları kırıldı
Kaza geçiren ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın kaburgaları kırıldı
Akdeniz şarkısının klibi erotik bulunan Bülent Serttaş, verdi veriştirdi..
Akdeniz şarkısının klibi erotik bulunan Bülent Serttaş, verdi veriştirdi..
Halil Sezai’den şok sözler ‘gerektiği şekilde dövemedim’
Halil Sezai’den şok sözler ‘gerektiği şekilde dövemedim’
Nilüfer korona virüs ile mücadele sürecine dair açıklamalarda bulundu
Nilüfer korona virüs ile mücadele sürecine dair açıklamalarda bulundu
Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile ilişkisi sayesinde bambaşka birisi oldu
Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile ilişkisi sayesinde bambaşka birisi oldu
Ece Erken'den Alişan'a kötü gününde destek!
Ece Erken'den Alişan'a kötü gününde destek!

Popüler Haberler

The Sinner 4. Sezon ne zaman başlayacak?
Nazara gelen Seren Serengil önüne gelene tehditler savurdu!
Alina Boz’un estetiksiz hali görenleri şaşırttı!
Beşiktaş 2021-2022 yeni sezon formaları ve fiyatları
15 Temmuz gece selası saat kaçta okunacak?
Exxen Konuşanlar 30.bölüm ne zaman yayınlanacak?
La Casa De Papel yeni sezon ne zaman izleyici karşısına çıkacak?
Büyükşen cinayetinde son gelişmeler neler? HTS ve WhatsApp kayıtları incelemeye alındı
Askerlik borcu sorgulaması nasıl yapılıyor?
Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?
A101 20.Yıl kutlama hediyesi mesajı doğru mu, gerçek mi? A101 20.yıl mesajı dolandırıcılığı
Bedelli askerlik yeni fiyatı ne kadar oldu?
Zilhicce orucu nedir? Zilhicce orucu kaç gündür, ne zaman tutulur, faziletleri nelerdir?
2021 MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.