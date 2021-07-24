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Ece Erken'den Alişan'a kötü gününde destek!

Uzun zamandır hastanede gördüğü COVID-19 tedavisine yenik düşen Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş dün hayatını kaybetti. Tektaş’ın vefatı sonrasında magazin camiası yasa boğulurken, Alişan’a birçok kişiden destek geldi. Alişan’ın bu acında yanında olan isimlerden birisi olan Ece Erken ise yaptığı paylaşımla, “Küslük bitiyor mu?” dedirtti.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:16
Ece Erken'den Alişan'a kötü gününde destek!
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Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 1 ay önce koronavirüse yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Bu süreç boyunca Alişan ile ailesi bir gün bile hastaneden ayrılmadan iyi haberin gelmesini beklemişti. Umutlu bekleyiş sürerken ne yazık ki dün kötü haber geldi ve Selçuk Tektaş’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu haber sonrası birçok ünlü isim Alişan’a destek olmak için elinden geleni yaptı.

Alişan Demet Akalın’la barışmış, Ece Erken’le küsmüştü!

Alişan’la Ece Erken 20 seneden fazladır çok yakın arkadaşlar. Her an beraber yan yana olan ikilinin dostluğu Alişan’la Demet Akalın’ın barışmasıyla son bulmuştu. Bu durum sonrasında Ece Erken Alişan’ı hainlik ile suçladı. İki eski arkadaş uzun zamandır küsken, Alişan’ın kardeşi Serkan Tektaş’ın vefatı sonrasında Ece Erken ilk adımı attı. Bu kötü günnüde eski arkadaşının yanında olmak isteyen Erken, sosyal medyadan eski arkadaşına destek verdi.


Erken öncelikle Alişan, Buse Varol ve Serkan Tektaş’la beraber oldukları bir kareyi paylaştı. Ardından Selçuk Tektaş’ın ölümüyle alakalı hissettiklerini yazan Erken, ağlama krizine girdiğini belirterek, Alişan’dan “Kardeşim Alişan” olarak bahsetti.

Erken, oğlu Eymen’in de Alişan’ı çok sevdiğine dikkat ekerek, Alişan’a olan sevgisini anlattı. Dostluklarının uzun seneler devam edeceğini belirten Erken, arkadaşını teselli etmeyi de ihmal etmedi.


Son Güncelleme: 24.07.2021 15:16
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Ece Erken Ve AlişanEce Erkenden Alişan Desteği
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