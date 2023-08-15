Ece Erken'den eski eşine nafaka öfkesi: Sosyal medyada duyurdu

Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'a karşı duyduğu öfkeyi dile getirdi. Çocuğuna nafaka vermediği iddiasıyla davalık olan Uçar'a sert eleştiriler yöneltti. Erken, Uçar'ın çocuğunun hayatına ilgisiz olduğunu belirterek, "Biyolojik baba çıkıp 'Ferrari aldım, seni gezdireyim' diyor, ama çocuğa hiçbir katkıda bulunmuyor. Vicdan sahibi insanlar çocuk yapmalı" dedi. İşte detaylar...





ÜNLÜ SUNUCU ECE ERKEN ESKİ EŞİ SERKA UÇAR'A SERT ÇIKTI

Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'a karşı duyduğu öfkeyi açıkça ifade etti. Ece Erken, çocuğunun nafaka hakkını ödememesi nedeniyle davalık olduğu eski eşi Serkan Uçar'a sert bir tepki gösterdi. Kısa bir evlilik sonrası ayrılan çift arasındaki bu dava, nafaka konusundaki anlaşmazlıkla daha da karmaşık hale geldi.

Ece Erken, Instagram hesabında paylaştığı mesajda, çocuğunun babası olan Serkan Uçar'ın çocuğunun hayatına ilgisiz olduğunu belirtti. Uçar'ın nafaka ödememekle suçlanması üzerine Erken, "Yeni Ferrari aldım, seni gezdireyim" şeklindeki bir mesaj atarak çocuğunu görmek istediğini belirtmesini eleştirdi. Erken, bu tavrın sadece sözde baba olmanın ötesine geçmediğini ifade etti. İşte diğer ayrıntılar...





Ece Erken, özellikle çocuğunun babasının ne anlama geldiğini çocuğuna Şafak adlı bir kişiden öğrendiğini vurgulayarak duygusal bir vurgu yaptı. Kendisine ödenmeyen nafakanın ardından gelen "Ferrari" teklifini, çocuğunun hayatına yeterince katkı sağlamayan bir babanın yüzeysel jesti olarak gördüğünü dile getirdi. Erken, bu durumu kısacası "Herkes baba olabilir ama herkes gerçek anlamda babalık yapamaz" sözleriyle özetledi.

Bu olay, ayrı yaşayan ebeveynler arasındaki çocuk hakları ve nafaka konusunda yaygın bir sorunun yansıması olarak dikkat çekiyor. Ece Erken'in açıklamaları, çocuğunun geleceği için gerekli olan desteğin verilmemesi durumunun ne kadar hassas bir konu olduğunu vurguluyor.