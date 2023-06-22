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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer mutlu sona ulaştı! Çiftin düğününden ilk kareler olay oldu..

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer mutlu sona ulaştı! Çiftin düğününden ilk kareler olay oldu..
Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer dünyaevine girdi. Çiftin düğününden gelen ilk kareler ise sosyal medyaı adeta salladı. Eda Ece'nin dantel detaylarıyla dolu çok uzun duvaklı gelinliği çok beğenildi. Düğününde iki gelinlik giymeyi tercih eden güzel oyuncunun güzelliği herkesi büyüledi..

Uzun zamandır beklenen gün geldi. Ekranların sevilen oyuncularından Eda Ece, 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin ilk pozu sosyal medyada paylaşıldı.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer

Geçtiğimiz günlerde depremzedelerle ilgili yaptığı konuşmayla manşetlere çıkan ünlü oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Bugrahan Tuncer'le muhteşem bir törenle dünyaevine girdi. Dört yıldır bir birliktelik yaşayan çift, Four Seasons Bosphorus'ta birbirlerine "evet" dedi.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer

EDA ECE'NİN GELİNLİK TERCİHİ ÇOK BEĞENİLDİ

Gelinliğinde dantel motiflerini tercih eden Eda Ece, gelin çiçeğinde ise pudra pembe rengini tercih etti. Düğününde iki gelinlik giyen güzel oyuncunun seçimler, sevenlerinden tam not aldı.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer

Yedi yıldızlı bir otelde yapılan düğüne iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda sim katıldı ve çift sevenleri tarafından yalnız bırakılmadı.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer

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