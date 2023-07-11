Eda Ece'nin annesi ve ablalarını görenler inanamıyor! Güzellik bu ailede genetik

Son zamanların en çok ilgi gören isimlerinden birisi olan Eda Ece, 30 Haziran günü dünyaevine girmişti. Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlenen güzel oyuncunun gelinlik modeli çok beğenildi.





Gelinlik konusunda sade ve zarif tercihte bulunan Eda Ece, düğündeyken hem annesi hemde kardeşleriyle peş peşe pozlar verdi. Annesinin doğum gününü, düğünde birlikte çekildikleri bir fotoğraf ile kutlayan güzel oyuncu fotoğrafın altına "Anne ve kızları" yazılı bir not bıraktı.





Eda Ece’nin paylaşımlarından birinde ise ablalarının güzelliği de ön plana çıktı. Oyuncunun güzelliğini paylaşan takipçileri, "Kraliyet ailesine benziyor", "Asalet sahibi", "Acaba defilede mi bunlar" "Güzellik kalıtsaldır" yorumlarını yaptılar.