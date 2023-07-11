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Eda Ece'nin annesi ve ablalarını görenler inanamıyor! Güzellik bu ailede genetik

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Eda Ece'nin annesi ve ablalarını görenler inanamıyor! Güzellik bu ailede genetik
Yasak Elma TV dizisindeki 'Yıldız' rolüyle tanınan Eda Ece, geçen ay basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girdi. Düğünde tercih ettiği gelinliği ile çok beğenilen güzel oyuncu annesi ve kardeşleriyle birlikte de poz verdi. Ünlü isim, kardeşlerini peş peşe paylaştıkça yorumlar yağdı.

Son zamanların en çok ilgi gören isimlerinden birisi olan Eda Ece, 30 Haziran günü dünyaevine girmişti. Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlenen güzel oyuncunun gelinlik modeli çok beğenildi.

Eda Ece'nin annesi ve ablaları

Gelinlik konusunda sade ve zarif tercihte bulunan Eda Ece, düğündeyken hem annesi hemde kardeşleriyle peş peşe pozlar verdi. Annesinin doğum gününü, düğünde birlikte çekildikleri bir fotoğraf ile kutlayan güzel oyuncu fotoğrafın altına "Anne ve kızları" yazılı bir not bıraktı.

Eda Ece'nin annesi ve ablaları

Eda Ece’nin paylaşımlarından birinde ise ablalarının güzelliği de ön plana çıktı. Oyuncunun güzelliğini paylaşan takipçileri, "Kraliyet ailesine benziyor", "Asalet sahibi", "Acaba defilede mi bunlar" "Güzellik kalıtsaldır" yorumlarını yaptılar.

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