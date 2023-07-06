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Eda Ece'ye balayı şoku! Moraller bozuldu, olay patladı: Günler önce evlenmişti...

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Eda Ece'ye balayı şoku! Moraller bozuldu, olay patladı: Günler önce evlenmişti...
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti balayında! 'Moralim bozuk' dedi. Araları kötü mü? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz haftalarda muhteşem bir düğünle evlenerek hayatlarını birleştirdiler. Düğünlerinin ardından çift, Bodrum'da romantik bir balayı geçirmek üzere yola çıktı. Ancak, balayı Eda Ece için beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

eda ece

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, Bodrum'un Yalıkavak bölgesinde objektiflere yakalandı. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren çift, içlerinden birinin moralinin bozuk olduğunu dile getirdi. Eda Ece, "Balayımız çok güzel geçiyor. Düğünümüz de çok keyifli geçmişti, ancak biraz moralim bozuk" şeklinde konuştu.

Muhabirlerin merakla sorduğu sorular üzerine Eda Ece, köpeğinin yaşlı olduğunu ve biraz oksijene ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu nedenle balayında köpeğiyle ilgilenmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Görünüşe göre, bu beklenmedik durum çiftin balayı planlarını etkilemiş ve Eda Ece'nin moralini bozmuştu.

eda ece

Ayrıca, Eda Ece'nin yakın arkadaşı Şevval Sam'ın da mutlu bir ilişkisi olduğu haberleri gündeme geldi. Basın mensupları, bu konuda Eda Ece'nin görüşünü sordu. Ece, "Hepimiz çok mutluyuz. Şevval'in de güzel bir ilişkisi var. Onlar mutlu olsunlar" diyerek arkadaşının mutluluğunu dile getirdi.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin balayında yaşadıkları bu beklenmedik olay, basında geniş yankı uyandırdı. Ancak, çiftin bu durumu nasıl aşacakları ve balayı keyiflerini tekrar kazanıp kazanamayacakları henüz bilinmiyor. Hayranları, çiftin bu zorlukları aşarak mutlu bir birliktelik sürdürmelerini umut ediyor.

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