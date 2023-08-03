Eda Taşpınar kimseye aldırmadı! Üstsüz güneşlenip pozlarını paylaştı: Görenler yok artık dedi

Sosyal medya üzerinden aktif olarak gündemde yer alan Eda Taşpınar güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri çekerken cesur paylaşımlarıyla beğenileri topladı. Moda Deniz Kulübü başkanı Teoman Taşpınar’ın kızı Eda Taşpınar yaz sezonunda genellikle tatil için Yunanistan’ın Mikonos adasını tercih ediyor.





Her yaz sezonunda üstsüz güneşlenen ve bu hallerini paylaşan Taşpınar, vücuduna küçük gelen bikinisiyle olay oldu. Yunanistan'da tatil yapan eski manken İspanya'ya gitti. Eğlence adası olarak bilinen İbiza tatiline başlayan güzel isim geleneğini değiştirmedi. Kumsalda güneş yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan sosyetik güzel kısa sürede Instagram üzerinden favori isim haline geldi.