  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Efsane Rokçı Özlem Tekin'in sırra kalem bastı

Efsane Rokçı Özlem Tekin'in sırra kalem bastı

Yayınlanma:
Efsane Rokçı Özlem Tekin'in sırra kalem bastı
Yıllar önce şanı şöhreti geride bırakıp Milas'ta bir köye yerleşen efsane rokççı Özlem Tekin'in bir süredir çiftlik evinde olmadığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabında da en son paylaşımı 2013'te yapan ünlü şarkıcının sırra kadem bastığı iddia edildi. Aylardır çiftliğinde görmediklerini söyleyen komşuları, Özlem Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirirken, endişeli olduklarını belirtti.

Yıllar önce şanı şöhreti geride bırakıp Milas'ta bir köye yerleşen efsane rokççı Özlem Tekin'in bir süredir çiftlik evinde olmadığı ortaya çıktı.

Bir dönemin ünlü rokçısı Özlem Tekin, 2018'de Milas'tan 30 dönüm arazi satın aldı, üzerine küçük bir ev yaptırdı. Çiftlik evinde meyce yetiştiren ve hayvan besleyen Özlem Tekin, geçtiğimiz yıllarda birkaç kez çiftlik evinde görüntülenmişti.

Çiftlik evine yerleşmişti

Sosyal medya hesabında da en son paylaşımı 2013'te yapan ünlü şarkıcının sırra kadem bastığı iddia edildi. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurdu.

Endişeliler

Aylardır çiftliğinde görmediklerini söyleyen komşuları, Özlem Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirirken, endişeli olduklarını belirtti.

Magazin
İbrahim Tatlıses 10'uncu kez dede olmak için gün sayıyor
İbrahim Tatlıses 10'uncu kez dede olmak için gün sayıyor
Model Caragh Eaton, Tartıştığı Erkek Arkadaşının Arabasından Düşerek Hayatını Kaybetti
Model Caragh Eaton, Tartıştığı Erkek Arkadaşının Arabasından Düşerek Hayatını Kaybetti
Alina Boz ve Umut Evirgen Yunanistan'da baş başa...
Alina Boz ve Umut Evirgen Yunanistan'da baş başa...
Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile Boşanma Kararını Doğruladı
Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile Boşanma Kararını Doğruladı
Düğün tarihi beklenirken herkesi şok ettiler! Alina Boz olaylı isimle yeni bir aşka yelken açtı!
Düğün tarihi beklenirken herkesi şok ettiler! Alina Boz olaylı isimle yeni bir aşka yelken açtı!
MasterChef Danilo Zanna'dan flaş karar: Türkiye'yi terk ediyor
MasterChef Danilo Zanna'dan flaş karar: Türkiye'yi terk ediyor
Alina Boz, Mithat Can Özer'den ayrıldıktan 15 gün sonra yeni aşkını buldu
Alina Boz, Mithat Can Özer'den ayrıldıktan 15 gün sonra yeni aşkını buldu