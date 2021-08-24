El ele pozlar veren Hadise ve Mehmet Dinçerler artık kimseden kaçmıyor!

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile birlikte olmaya başladı. Ünlü çift resmi olarak bir açıklama yapmasalar da aşk yaşadıklarıyla ilgili söylentiler kesinlik kazanmıştı. İkili ilişkileri başladıktan kısa bir süre sonra yurt dışına tatile çıkmış ve aşklarını bir süre gözlerden uzak yaşamıştı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in birlikte olduklarına dair ne zaman açıklama yapılacak diye beklenirken Mehmet Dinçerler'in doğum günü, çiftin aralarındaki aşkı sonunda gün yüzüne çıkardı. İstinyepark'taki bir restorana giden çift, yemekten sonra çıkışta basına neşeli pozlar vermeye başladılar.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER'DEN EL ELE POZLAR!

Geçtiğimiz pazar günü arkadaşları ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in doğum gününü kutlayan Hadise, partide sevgilisiyle samimi pozlar vermeyi ihmal etmedi. Daha sonra arkadaşlarının yanından ayrılan çift, İstinyePark'tak bulunan Zuma isimli mekanda baş başa yemek yedi.

Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti bu güne kadar ilişkileri hakkında net bir açıklama yapmaktan kaçınırken mekandan ele ele çıkan çift gazetecilerin sorularını yine yanıtsız bıraktı.