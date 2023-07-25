Emrah'ın kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan evlendi: Nikah şahidi yeşilçam yıldızı oldu

Yıllardır aralarında süregelen bir küslük ve ilişki reddi, ünlü şarkıcı Emrah ile oğlu Tayfun Erdoğan arasındaki duygusal kopukluğu belirlemişti. Ancak tüm bu geçmiş sorunları geride bırakan Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandığı sevgilisi Eda İrap ile dünya evine girdi. Bu mutlu gününde, Tayfun Erdoğan'a bir sürpriz de ünlü oyuncu Nuri Alço tarafından yapıldı.

NURİ ALÇO ŞAHİTLİK YAPTI







Emrah ile yıllardır küs olan oğlu Tayfun Erdoğan, nişanlısı Eda İrap ile kır düğünü yaparak evlendi. Düğüne, yakın arkadaşları ve aile dostları katılırken, Tayfun Erdoğan'a şahitlik ve babalık yapan isim Nuri Alço oldu. Nuri Alço, nikah masasında yaptığı duygusal konuşmada, Emrah'ın filmi "Ayrılamam"da birlikte rol aldıklarını ve zamanla Tayfun Erdoğan'ın amcası, abisi ve her zaman yanında olacak biri olarak kendini sorumlu hissettiğini belirtti. Alço, Tayfun Erdoğan ve Eda İrap çiftine mutluluklar diledi ve onların mutluluğuna tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tayfun Erdoğan da sosyal medya hesabından Nuri Alço'ya teşekkür ederek, düğününde nikah şahidi olması için minnettarlığını dile getirdi ve "İyi ki varsın" dedi. Nuri Alço'nun babalık rolü, herkesi duygulandırdı ve törene anlam kattı.