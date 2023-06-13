Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'e bomba gönderme!

Emre Altuğ, "Babalar Günü" için oğlu Kuzey ile tenis maçı oynadı. Maçın ardından gazetecilerin sorularına yanıt veren Altuğ, Çağla Şıkel hakkında da konuştu.

2008 yılında podyumları kasıp kavuran model Çağla Şıkel ile evli olan ve bu evlilikten sonra iki oğlu olan Emre Altığ, 2015 yılında Şıkel'den ayrılmıştı.





Geçen gün 'Babalar Günü' vesilesiyle düzenlenen tenis maçına büyük oğlu Kuzey ile çıkan Emre Altuğ, oğlu Kuzey'i anlatırken oğlunun annesi Çağla Şıkel'den de bahsetti. Yoğun programı nedeniyle bu yılki turnuvaya katılamayacağını söyleyen Altuğ, şunları söyledi:





"Bu yıl meşgul olduğumdan dolayı turnuvaya katılamadım ama 'Burada baba oğul oynamak istiyorum' dedim. Onlar sayesinde bugüne özel olarak gösteri maçı düzenlediler ama hocalarını bize karşı çevirdiler. Kuzey ile ilk kez çiftli oynuyoruz. Parmağının saat olması onu biraz zorladı.

"ANNESİNE ÇEKMİŞ"





Ben hırslı değilim, Kuzey daha hırslı, annesi de çok hırslıdır. O da annesinin izinden gitti. Daha az içe dönük bir insanım, çok hırslı değilim ama yaptığım şeyin iyi olmasını istiyorum. 'Oh, kaybettim, kazandım' gibi şeylerim yoktur. Ne üzgünüm ne de mutluyum. Bugün birlikte oynamak eğlenceliydi."



