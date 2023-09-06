Emre Kınay yıllar sonra ilk kez konuştu! Şaşırtan Nejat İşler itirafı!

EMRE KINAY YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Ünlü oyuncu Emre Kınay yıllar sonra öyle bir itirafta bulundu ki.53 yaşında olan ve yıllardır arkadaşlık yaptığı meslekten arkadaşı Dost Enver ile karşılaşan Kınay eski günleri hatırladı. Eski yıllardan söz açılınca Kınay öyle şeyler söyledi ki…





İşte detaylar…

Kanal D ekranlarına Dönence dizisi ile dönen Kınay dizide Cem karakterini oynuyor. Gençlik dizisi olan dönence romantik dram kategorisinde. Kınay yıllar sonra karşılaştığı dostu ile yaptığı sohbette öyle şeyler söyledi ki yer yerinden oynayacak.

Gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulunan Emre Kınay bir çok kişiyi de şok etti. Türkiye’deki ünlü oyuncular arasında bulunan Kınay TV dizilerinin yanı sıra tiyatro oyunculuğu ile oldukça başarılı isimler arasında yer alıyor. Yılan Hikayesi dizisi ile yıllar önce çıkış yakalayan Kınay o Dizide Erkan karakterine de hayat vermişti.

BİZ 3 KİŞİYDİK

Yıllardır görmediği arkadaşı ile karşılaşan Kınay ilk önce çok şaşırdı. Ama sonra olanlar oldu.

Emre Kınay, “Ben, Dost ve Nejat İşler üç ayrılmaz ahbaptık. Cihangir’de, Susam Sokak’ta aynı evde kalırdık. 1 yumurtayı tavaya kırar, üç kişi ekmek banarak yerdik. Üç kadim dostuz. Çok zor zamanlar geçirerek bugünlere geldik. Dost’u görünce o yıllarımız geldi aklıma. Şimdi halimize şükrediyoruz” diyerek konuştu. İkili Kınay’ın bu konuşmasının ardından ise ekranlara poz vermeyi ihmal etmedi.