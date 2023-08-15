Emret Komutanım dizisinin sevilen ismiydi! TikTok vurgununda adı liste başında çıktı

Sosyal medya platformu TikTok'ta gerçekleşen büyük vurgun olayı, ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu'nun da adının karıştığı bir çetenin faaliyetleriyle ortaya çıktı. Soruşturma, Türkiye'nin tanınmış dizilerinden Lise Defteri, Emret Komutanım, Sakarya Fırat gibi yapımlarda yer almış olan Ferdi Kurtuldu'nun da isminin geçtiği bir bağlantıya işaret ediyor. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TikTok platformunda gerçekleşen vurgunları incelemiş ve geçtiğimiz haziran ayında bu duruma yönelik adımlar atmıştı.



TİKTOK VURGUNUNDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI





İncelenen yayınlar sayesinde, kullanıcıların "Jeton" adını verdikleri sanal parayı alabildiği ve ardından bu jetonu sadece anlaşmalı oldukları ünlü isimlere geri gönderebildiği anlaşıldı. Bu jetonları kabul eden ünlüler de parayı önceden belirlenen hesaplara aktarıyordu. Soruşturmayı yürüten ekipler, para transferlerinde çalınan veya kopyalanan kredi kartlarının kullanıldığını tespit ettiler. Bu kapsamda, 4 binden fazla banka hesabının hareketleri incelenerek, toplamda 1,2 milyar lira değerinde bir para akışının gerçekleştiği belirlendi.

Soruşturma sonucunda, TikTok vurgununa karıştığı iddia edilen 163 kişiden 10'u tutuklandı. Ayrıca, 42 fenomene ait bin 700 banka hesabına, sanal paralara, taşınmaz mallara, lüks otomobillere ve şirketlere el konuldu. Bu noktada ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu da soruşturmanın içine çekildi. Ünlü oyuncunun ifadesine başvurulduğu ve şüpheli sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

Ferdi Kurtuldu'nun ifadesine göre, yaklaşık 3-4 ay önce yabancı bir numaradan gelen çağrı sonucu bir link gönderildi. Bu link aracılığıyla Facebook sayfasına yönlendirilen Kurtuldu, daha sonra aynı kişinin kendisini tekrar arayarak Telegram hesabı açmasını istediğini belirtti. Ancak, bu durum karşısında şüphelenen Kurtuldu, numarayı engelledi ve telefonunu kapattı. Emniyet güçlerinin yaptığı incelemede, Ferdi Kurtuldu'nun hesaplarından yaklaşık 1,5 milyon liralık TİKTOK jeton parası giriş çıkışı olduğu tespit edildi. Savcılık, oyuncunun ifadesini aldıktan sonra serbest bırakma kararı aldı.

Bununla birlikte, olayın başka bir oyuncu daha içerebileceği ortaya çıktı. Adana Sıfır Bir dizisinde rol alan Furkan Selahattin Konuş adlı oyuncunun da adı soruşturma içinde geçiyor. Konuş'un TikTok'ta kullanıcı olmamasına rağmen hesabına büyük bir para girişi yapıldığı ve bu paranın bazı kişilere aktarıldığı belirlendi. Konuş'un ifadesi alınamamış olsa da emniyet güçleri tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.