Enis Arıkan evine gelen misafirlere verdi veriştirdi: 'Gelmeyin artık'

Oyuncu Enis Arıkan, tatilini geçirdiği Alaçatı'daki evine kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının gelmesinden rahatsız oldu. Evine çat kapı ziyaretlerine karşı çıkarak, "Donlayım, çıplağım gelmeyin artık" şeklinde tepki gösterdi. İşte detaylar...





DONLUYUM GELMEYİN!

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, yaz tatilini geçirdiği Alaçatı'daki evine, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının çat kapı ziyaretlerine tepki gösterdi. Arıkan, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoyla, evine gelmeyi bırakmaları konusunda uyarılarda bulundu. İşte diğer ayrıntılar...





Hayranlarına "Donlayım, çıplağım gelmeyin artık" şeklinde seslenerek, tanımadığı insanların kapısını çalarak fotoğraf çektirmeye gelmelerinin hoş olmadığını ifade etti.

Oyuncu, daha önce benzer durumlar yaşadığını ve bunun kendisini rahatsız ettiğini dile getirerek, evine gelen hayranlarının kendisine ziyaretçi gibi gelmesini istemediğini belirtti. Videoda, evini ziyarete gelen hayranların gidişleriyle üzüldüğünü ve kendisini Madame Tussaud Müzesi'ndeki bir balmumu heykel gibi ziyaret edildiğini düşündüğünü vurguladı.

Tanımadığı insanları evinde ağırlamak istemediğini ve yanında bulunan kişilerin hayranlara "güle güle" dediğini aktaran Arıkan, bu tarz ziyaretlerin hoş olmadığını vurgulayarak, evine gelmeyi bırakmalarını istedi. Hayranlarına saygı duyulmasını ve tanınmayan insanların özel alanlarına girilmemesini isteyen Enis Arıkan, bu tür durumların kendisini rahatsız ettiğini ve bundan sonra evine çat kapı gelinmemesini rica etti. Ünlü oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı bu açıklama, hayranları arasında farklı tepkilere neden oldu ve tartışmalara sebep oldu.