Erkin Koray'ın mezarı karıştı: Kızı 'kime gitti bilmiyorum' diyerek duyurdu

Türk Rock Müziği'nin efsane ismi Erkin Koray'ın mezarı, beklenmedik bir şekilde karıştırılmış olarak bulundu. Sanatçının kızı Damla Koray Çamlıca, mezarın yanlışlıkla karıştırıldığını açıkladı ve bu durumun sevenlerini şaşkına çevirdi.

Erkin Koray, 7 Ağustos'ta Kanada'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. 82 yaşındaki sanatçının vefat haberi, müzik dünyası ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntü ile karşılandı. Koray'ın ölümünden sonra sevenleri, anısını yaşatmak amacıyla mezarına ziyaretlerde bulunuyordu.





Ancak son günlerde yaşanan olay, sevenleri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Damla Koray Çamlıca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, babasının mezarının yanlışlıkla karıştırıldığını duyurdu. Çamlıca, mezarın yanındaki çiçeklerle süslenmiş mezarın, aslında Erkin Koray'ın mezarı olmadığını belirtti.

Çamlıca'nın paylaştığı bu bilgi, Erkin Koray'ın sevenleri arasında büyük bir endişe ve merak uyandırdı. Mezarın yanlışlıkla karıştırılması ve üzerindeki çiçeklerin başka bir mezarı süslemesi, sevenlerinin dualarının kime gittiği konusunda belirsizlik yarattı.

Sanatçının kızı, açıklamasında "Sizin dualar kime gitti bilmiyorum." ifadelerine yer vererek, yaşanan bu durumu dile getirdi. Erkin Koray'ın sevenleri, bu olayın ardından mezarın düzeltilmesini ve sanatçının huzur içinde yatmasını umut ediyor.

Erkin Koray, Türk müziğine ve rock kültürüne büyük katkıları olan bir isim olarak anılmaya devam edecek. Yaşanan bu olay ise onun anısını koruma çabalarını bir kez daha gündeme getirdi.