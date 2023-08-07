Eski aşk yeniden alevlendi! Serenay Sarıkaya'dan eski sevgilisine flaş hamle

Ünlü çift Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında barışma iddiaları gündemi meşgul ediyor. Sarıkaya'nın son hareketi hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Aşk haberlerinin ardından Serenay Sarıkaya, uçan kalpli balonları paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, dört yıl süren bir ilişkinin ardından ayrılık kararı almışlardı. İşte detaylar...





SERENAY SARIKAYA KEREM BURSİN BARIŞTI MI?

Çiftin beklenen evlilik haberinin aksine, 2019'da beklenmedik bir şekilde ayrıldığı duyurulmuştu. Ancak, Bürsin'in ablası Melisa Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı yeniden takip etmeye başlamıştı, bu da ikilinin barıştığı iddialarını beraberinde getirdi. Sarıkaya'nın paylaştığı uçan kalpli balonlar da bu söylentileri güçlendirdi.

Serenay Sarıkaya'nın bu hareketi, çiftin tekrar bir araya geldiği şeklinde yorumlanıyor. Ancak, resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in ilişkisi, hayranlarını ve medyayı yakından ilgilendiren bir konu olmaya devam ediyor. İşte diğer ayrıntılar...





Ünlü çift Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında barışma iddiaları gündemi sarsmış durumda. Senarist Ece Yörenç, Serenay Sarıkaya ile ilgili bir paylaşım yapmış, bu paylaşımı ise Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin beğenmiş. Bu olayların ardından Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Serenay Sarıkaya, kendisine getirilen kalpli balonları paylaştığı bir fotoğrafın altına "İletildi" notunu düştü. Bu paylaşım, hayranlar arasında hemen barıştılar mı sorularını akla getirdi. Daha önce evlilik hazırlıkları yaptığı sırada çıkan evlilik sözleşmesi tartışması nedeniyle ilişkilerinin sona erdiği iddia edilmişti. Sarıkaya'nın evlilik sözleşmesi isteği, Bürsin'i rahatsız etmiş ve bu durum ayrılık sebebi olarak gösterilmişti.

Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı kalpli balonlar, ilişkilerinde bir gelişme olduğu ihtimalini güçlendirdi. Ancak, herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı için durum hala belirsizliğini koruyor. Bu gelişmeler, ikilinin aşk hayatına dair yoğun dedikoduları beraberinde getirdi. Medya ve hayranlar, çiftin ilişkilerinin ne yönde ilerleyeceğini merakla takip ediyor.