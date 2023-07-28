Eski manken Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü
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Eski model ve aktris Aysun Kayacı, birkaç yıl önce ülkeyi terk edip Londra'ya yerleşti ve büyük ölçüde ortadan kayboldu. Güzelliği ve ilginç anlatımıyla dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kayacı, yıllardır ilk kez Bodrum'da görüntü verdi. İşte Aysun Kayacı'nın merak edilen son hali..
Bir zamanlar podyumun en gözde isimlerinden biri olan Aysun Kayacı, Efe Kapancı ile evlendikten sonra Türkiye'yi terk etti ve eşiyle birlikte Londra'ya yerleşti. 2012 yılında gittiği Londra'da ortadan kaybolan Aysun Kayacı, yıllar sonra ilk kez görüntü verdi.
'Doktorlar' dizisinde Kader solüne Şeytanın Pabucu filminde ise Aysel rolüne hayat veren Aysın Kayacı, geçtiğimiz gün Bordum Türkbükü'nde görüntülendi. Şuan 44 yaşında olan eski modelin son hali hayranlarını şok etti.
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