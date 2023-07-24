Eski rol arkadaşları düşman oldu! Rabia Soytürk o isme 'terbiyesiz' dedi: Sosyal medya ayağa kalktı

Oyuncu Caner Topçu'nun yeni partneri Sümeyye Aydoğan hakkındaki açıklamaları gerginliğe yol açtı. Duy Beni dizisindeki eski partneri Rabia Soytürk, Topçu'nun Sümeyye ile partner olma isteğine tepki göstererek durumu tartışmaya açtı. Toplumsal medyada da bu konu hakkında farklı görüşler öne çıkmaya başladı.

RABİA SOYTÜRK TOPÇU'YU TAKİPTEN ÇIKARDI







Oyuncu Caner Topçu'nun yeni partneri Sümeyye Aydoğan hakkındaki açıklamaları gerginliğe yol açtı! Duy Beni dizisindeki eski partneri Rabia Soytürk, Topçu'nun Sümeyye ile partner olma isteğine tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden Topçu'ya ateş püsküren Soytürk, "Sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" diyerek tartışmayı alevlendirdi.



Geçtiğimiz yaz Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisinde birlikte rol alan Caner Topçu, yeni projelerindeki partneri Sümeyye Aydoğan'ı överken eski partneri Rabia Soytürk'ü kızdırdı. Topçu'nun "biz bu işten sonra beraber partner olmalıyız" sözleri, Soytürk'ü rahatsız etti ve sosyal medyada tepki gösterdi.

Rabia Soytürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" diyerek Topçu'ya cevap verdi. Ardından da Caner Topçu'yu takipten çıktı.

Bu olay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan ve Rabia Soytürk arasında yaşanan rekabetin hala devam ettiğini gösteriyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarla gündemde kalan üç oyuncunun ilişkileri merak konusu olmaya devam ediyor.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?





Aydın ve Edirneli bir ailenin çocuğu olarak 2 Nisan 1999'da İstanbul'da doğdu. İlk deneyimini 2020'de "Aile Hükümeti" filmiyle, ardından 2021'de "Kahraman Babam" dizisinde yaşadı. Daha sonra "Sadakatsiz" dizisinde Ceren'i ve aynı yıl "Geçen Yaz" filminde Oya'yı canlandırdı. İlk başrol deneyimi "Duy Beni" dizisinde Melisa Gerçek karakteriyle oldu. Sonrasında "Taçsız Prenses" dizisinde İsmail Hacıoğlu'nun partneri olan Yağmur Elem rolünü üstlendi ve sezon finalinde diziden ayrıldı. Şimdi ise Kanal D'de yayınlanacak olan "Dönence" dizisinin kadrosunda yer alacak. Ayrıca, 13 bölüm olarak yayınlanan "Akif" dizisinde rol aldı ve Ağustos ayında yayınlanacak "Magarsus" dizisinde Damla karakterini canlandıracak. Yakında "Hatıran Yeter" filminde de Leyla karakterini oynayacak.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?





Rabia Soytürk, 26 Ocak 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi ve kökeni Trabzon'a dayanıyor. Sağlık Koleji'nde hemşirelik bölümünden mezun oldu ve daha sonra oyunculuk tutkusunu takip etmek için Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyerine 2018'de yayınlanan "Şahsiyet" dizisi ile adım attı. Şu an ise "Veda Mektubu" adlı dizi için "Aslı" karakterine hayat veriyor.

CANER TOPÇU KİMDİR?





Kastamonulu doğan Caner Topçu, 25 Haziran 1997'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, içindeki oyunculuk yeteneğini keşfetti ve Harun Özer Tiyatro Eğitimi ile Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi alarak kendini geliştirdi. Birçok tiyatro oyununda, aralarında "Beyaz Cehennem," "Dikkat İnternet Var," "Sarıkamış" ve "İnançtan Zafere" gibi yapımların bulunduğu rollerle sahne aldı.

2015 yılında "Bilinçsizler" adlı sinema filminde Recep karakteriyle ilk kez sinema dünyasına adım attı. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve 3 Ekim 2022'de düzenlenen Altın Objektif Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.