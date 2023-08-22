Eski spiker Hande Sarıoğlu Nişantaşı stiliyle baş döndürdü

Cesur pozları ve konuşmalarıyla gündeme gelmeyen sevilen sunucu Hande Sarıoğlu, oryantal anlarını paylaştığı için işini kaybetti. O günden sonra popülaritesi giderek artan ve yaptığı spor yorumları ile sürekli adından söz ettiren ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde verdiği pozla gündem olmuştu.





Nişantaşı'nda magazincilere yakalanan Hande Sarıoğlu, kombinasyonuyla manşetlere taşındı. Son dönemde sporu da ihmal etmeyen Sarıoğlu'nun iddialı tarzı göz kamaştırdı.

"EKRANA GERİ DÖNÜŞÜM DÜŞÜNMÜYORUM"





Hande Sarıoğlu, "Ekrana dönecek misin?" şeklinde sorulan bir soruya "Sanmıyorum. Dijitalde daha rahatım. Orada kendimi daha özgür hissediyorum." diye yanıt verdi.

Büyük bir Galatasaray taraftarı olduğunu hatırlatan Hande Sarıoğlu, "Galatasaray maç günü çok heyecanlıyım. Her maçı izlemeye çalışıyorum. Galatasaray'dan gelen yeni transferler daha da heyecanlandırıyor." dedi.