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Eski spiker Hande Sarıoğlu Nişantaşı stiliyle baş döndürdü

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Eski spiker Hande Sarıoğlu Nişantaşı stiliyle baş döndürdü
Geçtiğimiz günlerde tatil pozu veren Hande Sarıoğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi. Spora gönül vermiş, orantılı duruşuyla dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu Sarıoğlu'nun sokak stili herkes tarafından çok beğenildi.

Cesur pozları ve konuşmalarıyla gündeme gelmeyen sevilen sunucu Hande Sarıoğlu, oryantal anlarını paylaştığı için işini kaybetti. O günden sonra popülaritesi giderek artan ve yaptığı spor yorumları ile sürekli adından söz ettiren ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde verdiği pozla gündem olmuştu.

Eski spiker Hande Sarıoğlu Nişantaşı stiliyle baş döndürdü

Nişantaşı'nda magazincilere yakalanan Hande Sarıoğlu, kombinasyonuyla manşetlere taşındı. Son dönemde sporu da ihmal etmeyen Sarıoğlu'nun iddialı tarzı göz kamaştırdı.

"EKRANA GERİ DÖNÜŞÜM DÜŞÜNMÜYORUM"

Eski spiker Hande Sarıoğlu Nişantaşı stiliyle baş döndürdü

Hande Sarıoğlu, "Ekrana dönecek misin?" şeklinde sorulan bir soruya "Sanmıyorum. Dijitalde daha rahatım. Orada kendimi daha özgür hissediyorum." diye yanıt verdi.

Büyük bir Galatasaray taraftarı olduğunu hatırlatan Hande Sarıoğlu, "Galatasaray maç günü çok heyecanlıyım. Her maçı izlemeye çalışıyorum. Galatasaray'dan gelen yeni transferler daha da heyecanlandırıyor." dedi.

Magazin
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