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Esra Bilgiç'in mezuniyet karesi sosyal medyayı salladı: Gerçek mesleği ortaya çıktı

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Esra Bilgiç'in mezuniyet karesi sosyal medyayı salladı: Gerçek mesleği ortaya çıktı
Esra Bilgiç’in mezuniyet pozu ile sosyal medya sallandı! Ünlü ismin hangi bölümde okuduğunu duyanlar şokta! İşte aranan yanıt...

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Esra Bilgiç, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Bilgiç, şimdi de mezuniyet pozuyla gündemde.

Güzelliği ve oyunculuğuyla herkesi etkisi altına alan Esra Bilgiç'in, sosyal medya hesabından paylaştığı mezuniyet pozu kısa sürede büyük yankı uyandırdı. 30 yaşındaki oyuncunun, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğu iddiası, hayranlarını da oldukça şaşırttı.

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Bilgiç'in son olarak Atatürk dizisinde rol aldığı düşünülürse, mezuniyet haberi takipçileri arasında büyük bir sürpriz etkisi yarattı. Ancak, bu iddialı haberle birlikte bazı eleştiriler de ortaya çıktı. Hayranlarının ve takipçilerinin yorumları arasında, "Henüz mezun olmadı", "Fotoğrafın üzerinde Photoshop yapılmış olabilir", "Muhtemelen yeni bir dizi projesi için montajlanmış bir fotoğraf" gibi çeşitli düşünceler öne çıktı.

Esra Bilgiç, daha önce Diriliş: Ertuğrul dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalamış, ardından Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi projelerde de başarılı işlere imza atmıştı.

Oyuncunun bu iddialı mezuniyet pozuyla ilgili daha fazla detay merak konusu olurken, Esra Bilgiç'in kariyeri ve gelecek projeleri de dikkatle takip ediliyor. Hayranlarının heyecanla beklediği gelişmeler, yakın zamanda ortaya çıkacak gibi görünüyor.

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