Esra Erol'un akrabası mafya lideri çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Yürek Çıkmazı adlı dizi öncesinde TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta da rol alan Mesut Akusta, üzerine düşeni hakkıyla yapan başarılı bir oyuncu.





56 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mesut Akusta'nın, ünlü sunuculardan Esra Erol'un baldızı olan Şafak Özbir ile 2016'da dünyaevine girdiği biliniyor. Şafak Özbir ise Ali Özbir ile evli olan Esra Erol'u beklenmedik bir şekilde tanıtan ve nikah masasına oturan isimdir.





Esra Erol'un baldızı olarak bilinen Şafak Özbir'in, yeraltı dünyasının popüler isşmlerinden birisi olan "Kürt İdris" lakabıyla da tanınan İdris Özbir'in kızıdır. Kısacası Şafak Özbir, ünlü sunucu Esra Erol’un eşi Ali Özbir’in kız kardeşidir..





Mesut Akusta ve Şafak Özbir çiftinin Berfin adını verdikleri bir kızları var.



