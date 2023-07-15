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Esra Erol'un akrabası mafya lideri çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

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Esra Erol'un akrabası mafya lideri çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Son günlerde TRT1 ekranlarında aldığı son kararla hayranlarını oldukça üzen 'Yürek Çıkmazı' adlı dizide şiddet yanlısı bir babanın eşine ve çocuklarına karşı kişilik bozukluğu ve zulmü konu ediliyor. Filmde acımasız baba Yılmaz'ı başarıyla canlandıran oyuncu Mesut Akusta'nın gerçek hayattaki eşi merak konusu. İşte TRT1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı'ndan Yılmaz hakkında az bilinen tüm detaylar haberimizde..

Yürek Çıkmazı adlı dizi öncesinde TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta da rol alan Mesut Akusta, üzerine düşeni hakkıyla yapan başarılı bir oyuncu. 

Mesut Akusta

56 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mesut Akusta'nın, ünlü sunuculardan Esra Erol'un baldızı olan Şafak Özbir ile 2016'da dünyaevine girdiği biliniyor. Şafak Özbir ise Ali Özbir ile evli olan Esra Erol'u beklenmedik bir şekilde tanıtan ve nikah masasına oturan isimdir.

Mesut Akusta

Esra Erol'un baldızı olarak bilinen Şafak Özbir'in, yeraltı dünyasının popüler isşmlerinden birisi olan "Kürt İdris" lakabıyla da tanınan İdris Özbir'in kızıdır. Kısacası Şafak Özbir, ünlü sunucu Esra Erol’un eşi Ali Özbir’in kız kardeşidir..

Esra Erol

Mesut Akusta ve Şafak Özbir çiftinin Berfin adını verdikleri bir kızları var.

Mesut Akusta

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