Evinin kirasını ödeyemeyen Kutsi'ye icra şoku

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi'ye kira yüzünden icra geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUTSİ'YE KİRA ŞOKU

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi boşanma aşamasında olduğu eski eşi Sibel Ülker'in Maltepe ilçesinde oturduğu 10 bin TL'lik evin kirasını ödemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildi. Kutsi'ye haciz ve tahliye kararıyla icra takibi kararı bildirildi. 2019 senesinde evlendiği Sibel Ülker'le boşanma aşamasında olan Kutsi Maltepe'de eski eşinin oturduğu dairenin kirasını ödemediği için ev sahibi Zehra Işıklı Kutsi'yi mahkemeye verdi. Kutsi evden ayrıldı ancak Sibel Ülker evde oturmaya devam ediyordu. Kira ödenmediği için ev sahibi tahliye davası açtı.





Mahkemenin dilekçesinde ise şu sözlere yer verildi; 'Kutsi Karadoğan, Zehra Işıklı'ya ait olan İstanbul Maltepe'de bulunan daireyi Haziran 2021 tarihinde aylık 10 bin TL'ye kiraladı. Kutsi, Ağustos 2022- Eylül 2022 aylarındaki kira bedellerini uyarı yapılmasına rağmen ödemediği için Zehra Işıklı avukatı Levent Yazıcı aracılığıyla 20 bin TL'lik icra takibi başlattı. Ödeme emri Kutsi'nin Maltepe'de bulunan evine tebliğ gitti. Bunun üzerine ödeme emri Kutsi'nin Mernis adresine de gönderildi ancak ödeme yapılmadı.' Kutsi'nin aynı zamanda 15 Eylül 2022 tarihinde Ağustos kirası açıklaması yazarak 10 bin TL kısmi ödeme yaptığı da iddia edildi. Işıklı'nın avukatı Kutsi'nin Ağustos ayı kirasını ödese bile Eylül ayına ait kira bedelini ödemediği ve 30 gün süre içinde ödemesi gerektiğini söyledi. Avukat Levent Yazıcı, Kutsi'nin kira ödememesini alışkanlık haline getirdiğini söyledi. Haziran ayında açılan mahkeme hakim raporlu olduğu için Aralık ayına ertelendi.