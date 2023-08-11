'Evlenebilirim, çok uzak değil' diyen İbrahim Tatlıses'in müstakbel eşi ortaya çıktı!

71 yaşına giren türkücü İbrahim Tatlıses, magazin gündemine bomba gibi düşen bir haber paylaştı. Tatlıses, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kısa bir süre sonra yeniden evlenebileceğini söyledi. "Evlenebilirim, çok uzak değil" şeklinde ifadeler kullanan ünlü türkücünün dünya evine gireceği isim de ortaya çıktı.





Mutlu haberi Twitter hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, "Her an sürpriz bir düğün yapabilirim, çok uzak değil. Yalnız olmak Allah'a mahsustur. Tabii ki doydum, kafamı biraz dinlemek isterim." dedi.





Mustafa Barış'ın Durak Medya'da paylaştığı haber içeriğinde İbrahim Tatlıses'in evlilik düşündüğü kişinin Gülçin Karakaya olduğu öğrenildi. İbrahim Tatlıses'ten bir yıl önce ayrılan Karakaya'nın Tatlıses'in evlilik teklifini kabul ettiği öne sürüldü.





İbrahim Tatlıses'in bir zamanlar kendisine şarkılar yazdığı sevgilisi yaşıyor diye İzmir'den bir türlü ayrılamayan İbrahim Tatlıses, sonunda daha fazla dayanamadı ve Gülçin Karakaya'ye evlenme teklifi yaptı. İddialara göre ünlü tükücünün evlenme teklifine evet diyen Gülçin Karakaya, İzmir'den ayrılmak istemiyor.