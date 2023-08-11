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'Evlenebilirim, çok uzak değil' diyen İbrahim Tatlıses'in müstakbel eşi ortaya çıktı!

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'Evlenebilirim, çok uzak değil' diyen İbrahim Tatlıses'in müstakbel eşi ortaya çıktı!
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün yeniden evlenebileceği ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden evleneceğini duyuran ünlü türkücü 'Evlenebilirim, çok uzak değil' derken Tatlıses'in müstakbel eşinin kim olduğu da ortaya çıktı.

71 yaşına giren türkücü İbrahim Tatlıses, magazin gündemine bomba gibi düşen bir haber paylaştı. Tatlıses, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kısa bir süre sonra yeniden evlenebileceğini söyledi. "Evlenebilirim, çok uzak değil" şeklinde ifadeler kullanan ünlü türkücünün dünya evine gireceği isim de ortaya çıktı.

'Evlenebilirim, çok uzak değil' diyen İbrahim Tatlıses'in müstakbel eşi ortaya çıktı

 Mutlu haberi Twitter hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, "Her an sürpriz bir düğün yapabilirim, çok uzak değil. Yalnız olmak Allah'a mahsustur. Tabii ki doydum, kafamı biraz dinlemek isterim." dedi.

'Evlenebilirim, çok uzak değil' diyen İbrahim Tatlıses'in müstakbel eşi ortaya çıktı

Mustafa Barış'ın Durak Medya'da paylaştığı haber içeriğinde İbrahim Tatlıses'in evlilik düşündüğü kişinin Gülçin Karakaya olduğu öğrenildi. İbrahim Tatlıses'ten bir yıl önce ayrılan Karakaya'nın Tatlıses'in evlilik teklifini kabul ettiği öne sürüldü.

'Evlenebilirim, çok uzak değil' diyen İbrahim Tatlıses'in müstakbel eşi ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in bir zamanlar kendisine şarkılar yazdığı sevgilisi yaşıyor diye İzmir'den bir türlü ayrılamayan İbrahim Tatlıses, sonunda daha fazla dayanamadı ve Gülçin Karakaya'ye evlenme teklifi yaptı. İddialara göre ünlü tükücünün evlenme teklifine evet diyen Gülçin Karakaya, İzmir'den ayrılmak istemiyor.

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