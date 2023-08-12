Evlilik sürecini başlatan Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, Sivas'a gelin gidiyor!

Eski nişanlısı iş adamı Burak Kalfa'yı mahkemeye veren ve dilekçesinde tehdit edildiğini belirten Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden olan kızı Tuğçe Tayfur, şimdilerde müstakbel kocasıyla nikah işlemlerini başlattı. Bu anları sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Tayfur, paylaşımının altına "Sivas, nüfus kaydınıza +1 yazın oraya geliyorum" şeklinde bir not düştü.





ESKİ NİŞANLISINI MAHKEMEYE VERMİŞTİ

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, Eylül 2022'de iş insanı Burak Kalfa ile nişanlandı. Nişan töreninden 2 hafta sonra ayrılan çift, daha sonra yeniden barışıp evlilik hazırlıkalrına başlamışlardı.

Aradan geçen birkaç ayın sonunda Tuğçe Tayfur Burak, Kalfa'yı kendisine şantaj yapmakla suçladı ve nişanı atarak Kalfa'yı mahkemeye verdi.





SİVAS'A GELİN GİDİYOR!

Tuğçe Tayfur, davalık olduğu eski nişanlısıyla tüm bağlarını kopardıktan sonra yeni bir aşka yelken aştı. Adını sır gibi sakladığı sevgilisiyle evlilik hazırlıklarına başlayan Tayfur, Sivaslı olduğunu açıkladığı sevgilisiyle nikah işlemleri için koşturuyor.





Düğün hazırlıklarını başlatan Tuğçe Tayfur, bu anları sosyal ağlarda takipçileriyle paylaştı. Müstakbel eşiyle nikah işlemlerini tamamlamak adına vesikalık fotoğraf falan çektiren Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı o anların altına "Sivas, nüfus kaydınıza +1 yazın oraya geliyorum" şeklinde not yazdı.