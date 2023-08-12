Ezhel, müzik kariyerini noktalıyor!

Rap sanatçısı Ezel, müziği bıraktığını açıkladı. Ezel, sosyal medya hesaplarından kendisine yönelik eleştirilere yanıt olarak, "Dünyanın en toksik kitlesi için müzik yapıyoruz." diyerek müzk kariyerine nokta koyacağını duyurdu.





Son olarak bir Türkçe albüm yapmak istediğini söyleyen Ezhel, sonrasında kimseyle uğraşacak halinin olmadığını belirterek "Dünyanın en toksik kitlesi için müzik yapıyoruz. Bu hayatta bu tarz insanları çekemeyeceğim." şeklinde ifadeler kullandı.





Yayınlanan paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapan Ezel, "Arkadaşlar, tamam siz kazandınız, iki şarkı daha yaptıktan sonra bırakacağım" dedi