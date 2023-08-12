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Ezhel, müzik kariyerini noktalıyor!

Yayınlanma:
Ezhel, müzik kariyerini noktalıyor!
Şarkıcı Ezel, müziği bırakacağını duyurdu. Ezel, sosyal medya hesaplarından "İki şarkı daha sonra yola koyuluyoruz" açıklaması yaptı.

Rap sanatçısı Ezel, müziği bıraktığını açıkladı. Ezel, sosyal medya hesaplarından kendisine yönelik eleştirilere yanıt olarak, "Dünyanın en toksik kitlesi için müzik yapıyoruz." diyerek müzk kariyerine nokta koyacağını duyurdu.

Ezhel, müzik kariyerini noktalıyor

Son olarak bir Türkçe albüm yapmak istediğini söyleyen Ezhel, sonrasında kimseyle uğraşacak halinin olmadığını belirterek "Dünyanın en toksik kitlesi için müzik yapıyoruz. Bu hayatta bu tarz insanları çekemeyeceğim." şeklinde ifadeler kullandı.

Ezhel, müzik kariyerini noktalıyor

Yayınlanan paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapan Ezel, "Arkadaşlar, tamam siz kazandınız, iki şarkı daha yaptıktan sonra bırakacağım" dedi

Magazin
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