Fahriye Evcen iki çocuktan sonra kiloları böyle vermiş! 12 ayda 12 kilo verdiren özel diyeti!

Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına aldıklarında büyük bir sevinç yaşamıştı. İlk defa anne-baba olan çift, bebeklerini görünce mutluluktan gözyaşlarına boğulmuştu.



2017 yılında Burak Özçivit'le dünya evine giren güzel oyuncu, 2023 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Özel bir hastanede gerçekleşen doğumun ardından, bebeklerine "Kerem" adını verdiler.

FAHRİYE EVCEN'İN ZAYIFLAMA SIRRI





Fahriye Evcen, ilk hamilelik döneminde aldığı kilolarla gündeme gelmiş olsa da doğumdan sonra kısa sürede eski formuna geri dönmeyi başardı. Zayıflama süreciyle ilgili konuşan Evcen, "Özel bir diyet uygulamadım. Karan'ın peşinde koştururken kilo verdim" şeklinde açıklama yapmıştı.

Fahriye Evcen'in zayıflama yolculuğunda uyguladığı bazı yöntemler ise şu şekilde oldu: Un, tuz ve şekerden uzak durdu, karbonhidrat tüketimini azalttı, doğal beslenmeyi tercih etti ve sebze ağırlıklı bir diyet uyguladı. Ayrıca, günlük su tüketimine de özen göstererek günde 2 litre su içti. Evine spor salonu kurarak düzenli olarak aletli jimnastik ve pilates yapmayı da ihmal etmedi.