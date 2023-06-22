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  3. Fahriye Evcen iki çocuktan sonra kiloları böyle vermiş! 12 ayda 12 kilo verdiren özel diyeti!

Fahriye Evcen iki çocuktan sonra kiloları böyle vermiş! 12 ayda 12 kilo verdiren özel diyeti!

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Fahriye Evcen iki çocuktan sonra kiloları böyle vermiş! 12 ayda 12 kilo verdiren özel diyeti!
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, hızlı bir şekilde doğum sonrası kilolarından kurtulup eski formuna geri dönmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Evcen'in kilo verme yöntemi merak edilen konular arasında yer aldı ve sosyal medya hesabından yaptığı ardı ardına paylaşımlarla hayranlarını şaşırttı. Son zamanlarda ekranlardan uzak kalmayı tercih eden ve annelik görevine odaklanan Evcen'in, kilo verme sırrı ortaya çıktı. 37 yaşındaki ünlü isim, hamilelik sürecinde aldığı kiloları hızla geride bırakmayı başarmış. İşte ayrı

Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına aldıklarında büyük bir sevinç yaşamıştı. İlk defa anne-baba olan çift, bebeklerini görünce mutluluktan gözyaşlarına boğulmuştu.

2017 yılında Burak Özçivit'le dünya evine giren güzel oyuncu, 2023 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Özel bir hastanede gerçekleşen doğumun ardından, bebeklerine "Kerem" adını verdiler.

FAHRİYE EVCEN'İN ZAYIFLAMA SIRRI

fahriye

Fahriye Evcen, ilk hamilelik döneminde aldığı kilolarla gündeme gelmiş olsa da doğumdan sonra kısa sürede eski formuna geri dönmeyi başardı. Zayıflama süreciyle ilgili konuşan Evcen, "Özel bir diyet uygulamadım. Karan'ın peşinde koştururken kilo verdim" şeklinde açıklama yapmıştı.

Fahriye Evcen'in zayıflama yolculuğunda uyguladığı bazı yöntemler ise şu şekilde oldu: Un, tuz ve şekerden uzak durdu, karbonhidrat tüketimini azalttı, doğal beslenmeyi tercih etti ve sebze ağırlıklı bir diyet uyguladı. Ayrıca, günlük su tüketimine de özen göstererek günde 2 litre su içti. Evine spor salonu kurarak düzenli olarak aletli jimnastik ve pilates yapmayı da ihmal etmedi.

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