Fahriye Evcen tesettüre girdi, sosyal medya sallandı! O kareyi yıllar sonra paylaştı

İki çocuk annesi olan Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü dizisiyle adını duyururken ününe ün katarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye sınırlarını aşan ünüyle dillerde dolanan başarılı oyuncu güzelliğiyle beğenileri toplarken her yaptığı ise sosyal medya üzerinden olay haline geliyor.

2017 senesinde Çalıkuşu dizisiyle başrolleri paylaştığı Burak Özçivit ile hayatını birleştiren Fahriye Evcen'in bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Güzel oyuncu, 2014 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile rol aldığı Kurt Seyit ve Şura'daki tesettürlü hali uzun aradan sonra tekrar ortaya çıktı.





Evcen'in tesettürlü halleri görenleri şaşırtırken birçok kişi tarafından ise beğenileri topladı. Sadece Kurt Seyit değil birçok yapımda da tesettüre girerek kamera karşısında yer aldı.