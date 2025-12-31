DOLAR
Fedon Sarıkamış'ta 2026'ya 'Kış Habercisi' İle Merhaba Dedi

Fedon, yeni yılı 'kristal karlar diyarı' Sarıkamış'ta Sarpino Mountain Otel'de kar ve kayak eşliğinde karşıladı; sosyal medyada 'kışın habercisi' oldu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:42
Fedon Sarıkamış'ta 2026'ya 'Kış Habercisi' İle Merhaba Dedi

Fedon Sarıkamış'ta 2026'ya 'Kış Habercisi' İle Merhaba Dedi

Sanatçı Fedon, yeni yıl tatilini 'kristal karlar diyarı' Sarıkamış'ta geçirerek 2026'ya burada merhaba dedi.

Yılbaşı akşamında sahneye çıkan isimler arasında yer alan Fedon, kış tatili için geldiği Sarıkamış'ta kristal karın keyfini çıkardı.

Sosyal Medya Tepkileri

Sosyal medyada, 'Fedon denize girdi mi, yaz geldi demektir' sözleriyle 'yazın habercisi' olarak tanımlanan sanatçı, şimdi ise 'Fedon kara girdi mi, kış geldi demektir' sözleriyle 'kışın habercisi' olarak gündeme geldi.

Tatil ve Mekan

Kendisine tatil için Sarpino Mountain Otel'ü seçen Fedon, burada kayağın ve karın tadını çıkarıyor.

KRİSTAL KARLAR DİYARINDA YILBAŞINDA SAHNE ALAN FEDON 2026'A MERHABA DİYECEK

KRİSTAL KARLAR DİYARINDA YILBAŞINDA SAHNE ALAN FEDON 2026'A MERHABA DİYECEK

KRİSTAL KARLAR DİYARINDA YILBAŞINDA SAHNE ALAN FEDON 2026'A MERHABA DİYECEK

Yazar
EDİTÖR

Pelin Yılmaz

5 yıllık deneyimli. Cemiyet hayatı, dizi oyuncuları ve sosyal medya fenomenlerinin gündemini takip eder. Özel röportajlar konusunda yeteneklidir.

