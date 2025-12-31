Fedon Sarıkamış'ta 2026'ya 'Kış Habercisi' İle Merhaba Dedi

Sanatçı Fedon, yeni yıl tatilini 'kristal karlar diyarı' Sarıkamış'ta geçirerek 2026'ya burada merhaba dedi.

Yılbaşı akşamında sahneye çıkan isimler arasında yer alan Fedon, kış tatili için geldiği Sarıkamış'ta kristal karın keyfini çıkardı.

Sosyal Medya Tepkileri

Sosyal medyada, 'Fedon denize girdi mi, yaz geldi demektir' sözleriyle 'yazın habercisi' olarak tanımlanan sanatçı, şimdi ise 'Fedon kara girdi mi, kış geldi demektir' sözleriyle 'kışın habercisi' olarak gündeme geldi.

Tatil ve Mekan

Kendisine tatil için Sarpino Mountain Otel'ü seçen Fedon, burada kayağın ve karın tadını çıkarıyor.

