Fenomen Dilan Polat bayram harçlığıyla gündemde! Çalışanlarına dudak uçuklatan harçlık

Dilan ve Engin Polat çifti, dikkat çeken güzellik merkezlerinin sahipleri olarak bilinmekte ve gösterişli yaşantılarıyla konuşulan isimler arasında yer almaktadır. Son zamanlarda, bayramlaşma sırasında çiftin her birine 500 Euro bayram harçlığı vermesi sosyal medyada büyük tartışmalara yol açmıştır. Dilan Polat, güzellik merkezleri sahibi olarak son dönemlerde en çok konuşulan isimler arasında yer almaktadır.

Dilan Polat, lüks evini ve çalışanlarıyla yaşadığı olayları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmaktadır. Instagram'da 5.9 milyon takipçisi bulunan Dilan Polat, eşiyle bayramlaşma anlarını paylaşmıştır. Engin Polat'a ve çocuklarına 500 Euro vermesi üzerine sosyal medyada birçok yorum yapılmıştır. Verilen harçlığın abartılı ve yanlış olduğunu düşünen kullanıcılar, "Buna bir ay çalışan var", "Bu yaşta çocuklara 500 Euro mu?", "Engin, şaşırdın mı sen Engin?" gibi yorumlar yapmışlardır.





Dilan ve Engin Polat çifti, magazin basınının yakından takip ettiği çiftler arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz günlerde kızları Nilda'nın doğum gününü kutlayan Dilan Polat, kızının başına gül yaprakları döktürme anını paylaşmıştı.

Bu paylaşıma gelen yorumlardan oldukça rahatsız olan fenomen, hakaret edenlere dava açacağını duyurmuştur. Kızının başına gül yaprakları döktürme anı sosyal medyada oldukça konuşulmuştur. Bazı kullanıcılar bu durumu eleştirirken, bazıları da "İşte aradığım anne" gibi yorumlar yapmışlardır.