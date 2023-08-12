Fenomen Dilan Polat ve eşinin estetiksiz halleri olay oldu! Eski hallerinden hiç eser yok!

Ünlü fenomen Dilan Polat, doğum fotoğrafçısı olarak başladığı kariyerine farklı bir yön vererek güzellik sektörüne adım attı ve hayatında büyük bir değişim yaşadı. Lüks yaşam tarzıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.



Son dönemde Dilan Polat, kendisinin duygusal anlarını takipçileriyle paylaşarak onları yakından haberdar etti. Bir süre önce yaşadığı zor dönem nedeniyle sosyal medyaya ara vereceğini açıklayan fenomen, bu kararını ağlayarak duyurmuştu. Ancak, bu ara beklenenden kısa sürdü ve Dilan Polat eski enerjik haline geri döndü. Sosyal medyayı yeniden etkin bir şekilde kullanmaya başladı ve bu dönüşüyle yeniden gündeme oturdu.

DİLAN POLAT VE EŞİNİN ESTETİKSİZ HALİ GÜNDEM OLDU





Dilan Polat'ın kozmetik sektörüne atılmasının ardından iş kadını kimliği daha da ön plana çıktı. Lüks yaşam tarzıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Polat, pahalı hediyeler, şık evi ve dolar sembolleriyle bezenmiş paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi elde etti. Ancak bu paylaşımlar aynı zamanda eleştiri ve alay konusu haline gelmişti.

Fenomen Dilan Polat'ın eski hali, sosyal medyada viral hale geldi. Kendisinin ve eşinin geçmişe ait fotoğrafları, sosyal medya kullanıcıları arasında mizahi bir konu haline geldi. Ünlü fenomenin dönüşü, takipçilerini eğlendirmeye yetti. Sosyal medyanın gücüne dikkat çekilen bu olayda Alp Kılınç'ın paylaştığı eski fotoğraflara yazdığı not, geniş çapta ilgi çekti.

Dilan Polat, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamladıktan sonra doğum fotoğrafçılığına yönelerek birçok ünlü ismin anılarını ölümsüzleştirdi. 2017 yılında güzellik merkezi işine adım atan Polat, bu alanda da başarısını kanıtladı. Evli ve iki çocuk annesi olan Dilan Polat, sosyal medya platformları üzerinden hayatını ve işini paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Kozmetik sektöründeki başarısının yanı sıra lüks yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Özellikle eşi Engin Polat'la birlikte yaptığı pahalı alışverişler ve yaşam tarzını sergileyen paylaşımları, sıkça gündem oluyor.