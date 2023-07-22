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Fenomen Dilan Polat'ın elmas yediği video gündem oldu: Yemek yer gibi yedi

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Fenomen Dilan Polat'ın elmas yediği video gündem oldu: Yemek yer gibi yedi
Dilan Polat, abartılı yaşam tarzı nedeniyle sık sık magazine konu olmuştur. Son şarkısını yayınlayan ve klibi çeken Dilan Polat'ın kafasına peruk gibi taktığı dolarlar ve eurolarla gündem yarattı. Her hareketiyle olay yaratan Dilan Polat'ın, bu sefer de elmas yediği görüldü. İşte, sosyal medyada paylaşılan o görüntüler..

Dilan Polat, elmas yerken çektiği videoyla sosyal medyada gündem oldu. Abartılı yaşam tarzının sürekli takipçileriyle paylaşan fenomen, son videosuyla manşetlere taşındı. 

Fenomen Dilan Polat'ın elmas yediği video

Elmas işlemeli gözlükleri ve yapay elmaslarla süslü sütyeni olan Dilan Polat, pırlantaları makarna gibi tabakta yedi ve bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Fenomen Dilan Polat'ın elmas yediği video

Doğum gününde tüm ülkeyi ayağa kaldıran sosyal ağ fenomeni ve girişimci Dilan Polat, elmas yeme anlarını Instagram hesabı üzerinden asmr videosu olarak paylaştı. Bazı kullanıcılar ise bu anları tepkiyle yorumladı. İşte o görüntüler..

Fenomen Dilan Polat'ın elmas yediği video

Fenomen Dilan Polat'ın elmas yediği video

Fenomen Dilan Polat'ın elmas yediği video

Fenomen Dilan Polat'ın elmas yediği video

Magazin
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