Fenomen Dilan Polat'ın elmas yediği video gündem oldu: Yemek yer gibi yedi

Dilan Polat, elmas yerken çektiği videoyla sosyal medyada gündem oldu. Abartılı yaşam tarzının sürekli takipçileriyle paylaşan fenomen, son videosuyla manşetlere taşındı.





Elmas işlemeli gözlükleri ve yapay elmaslarla süslü sütyeni olan Dilan Polat, pırlantaları makarna gibi tabakta yedi ve bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.





Doğum gününde tüm ülkeyi ayağa kaldıran sosyal ağ fenomeni ve girişimci Dilan Polat, elmas yeme anlarını Instagram hesabı üzerinden asmr videosu olarak paylaştı. Bazı kullanıcılar ise bu anları tepkiyle yorumladı. İşte o görüntüler..















