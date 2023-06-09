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Fenomen Dilan Polat'ın eşine doğum günü partisi pahalıya patladı! Pastasının fiyatını duyunca aklınız şaşacak

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Fenomen Dilan Polat'ın eşine doğum günü partisi pahalıya patladı! Pastasının fiyatını duyunca aklınız şaşacak
Dilan Polat'ın pastaya 60 bin TL verdi. Ortalık karıştı...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın doğum günü partisi için 60 bin TL'lik bir pasta yaptırması olay oldu. Ancak pasta, Polat ve eşine benzemeyince Dilan Polat isyan etti. Ünlü isim, eşini sakinleştirmeye çalıştığını belirterek, "Bu nasıl özel gün harcaması? Bu çalışma çok kötü" diyerek tepkisini dile getirdi. İşte detaylar...

dilan polat

DİLAN POLAT PASTA POLEMİĞİ

Doğum fotoğrafçılığından güzellik sektörüne geçiş yapan Dilan Polat, sıklıkla eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı lüks hediyelerle gündeme gelmektedir. Son olarak, eşinin doğum günü için reklam tabelalarında kendi fotoğrafını yayınlattığı ve 60 bin TL değerinde büyük bir pasta yaptırdığı ortaya çıktı. Ancak, doğum günü partisinde pastayı gören Dilan Polat, şaşkınlık yaşadı. İşte  ayrıntılar...

dilan polat

Dilan Polat, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben de çok şaşırdım, ama asla belli etmiyorum, eşimi sakinleştiriyorum. Pasta yapan hanımefendi harikaydı, gerçekten 60 bin TL değerinde olduğunu söyledi, teşekkür ederim. Neyse, susuyorum, kimseyi üzmek istemem" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla eşi Engin Polat'ın doğum günü için yaptırdığı 60 bin TL'lik pastayı eleştirdi. Polat, pastanın kendilerini yansıtmadığını ve şaşırdığını söyledi. Ayrıca, pastayı yapan kişiyi övdü ve pastanın gerçekten değerinde olduğunu belirtti. Ancak, Polat, pastanın kendilerini tam olarak yansıtmadığını ve özel günün nasıl harcandığını ifade ederek tepkisini dile getirdi.

Polat, açıklamasının devamında, pastanın gelmesiyle şok olduğunu ve pastanın kendileriyle ilgisi olmadığını söyledi. Pastayı yapması için seçtikleri kişinin aslında binacılıkla uğraştığını ve başarılı olduğunu belirtti. Ancak, beklentilerinin bu kadar yüksek olmadığını ve pastanın gelmesiyle şaşırdığını dile getirdi. Özel günü mahvetmek istemediği için sessiz kaldığını ve eşi Engin Polat'ın da figürlerinin kesilmesi fikrinden hoşlanmadığını ifade etti. Polat, durumu esprili bir şekilde ele alarak herkesin güldüğünü belirtti ve kendisini doldurmak istemediğini, konuşmaktan kaçındığını vurguladı.

Dilan Polat, pastanın yakından görüntülerini paylaşarak sabrının zorlandığını belirtti. Pastaya harcanan paranın ötesinde özel günün nasıl harcandığını eleştirdi ve daha fazla konuşmamak için sessiz kalmayı tercih ettiğini ifade etti.

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