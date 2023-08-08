  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Fenomen Dilan Polat'tan hayranlarını şoke eden hamle: Gözyaşlarıyla açıkladı

Fenomen Dilan Polat'tan hayranlarını şoke eden hamle: Gözyaşlarıyla açıkladı

Yayınlanma:
Fenomen Dilan Polat'tan hayranlarını şoke eden hamle: Gözyaşlarıyla açıkladı
Lüks hayatıyla gözler önünde olan Dilan Polat sosyal medyanın gündeminde bu defa gözyaşlarıyla yer aldı. Yaptığı paylaşım ile takipçilerini üzen Polat, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

Kocasının zaman zaman yaptığı jestler ile bilinen Dilan Polat, aktif olarak sosyal medyasını kullanırken iş insanı ve fenomen Polat, bir süre buralardan uzaklaşacağını belirterek hesaplarını kapattı.

ünlülerin doğum fotoğrafçısı olarak sektöre adım atan Dilan Polat, açtığı güzellik salonuyla alıp başını gitti. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da şube vermeye devam eden Polat'ın zor zamanlardan geçtiği takipçileri tarafından dikkat çekti. Kocası Engin Polat ile mutlu anlarını paylaşan iş kadını geçtiğimiz günlerde 'Enerci' isimli şarkısını yayınladı.

dilan polat ağladı

İnstagram hesabı üzerinden konuşurken bir anda ağlamaya başlayan Polat, bir süre buralarda olmayacağını kendi içinde uğraştığı şeylerin olduğunu belirterek gözyaşlarına hakim olamadı. 

Magazin
Bahar Candan takipçilerinin gazabına uğradı: İç çamaşırını gösterip...
Bahar Candan takipçilerinin gazabına uğradı: İç çamaşırını gösterip...
Didem Soydan 'hala aşığım' dedi, Can Bonomo'dan gelen yanıt hayrete düşürdü! Bu paylaşım kavga çıkarır
Didem Soydan 'hala aşığım' dedi, Can Bonomo'dan gelen yanıt hayrete düşürdü! Bu paylaşım kavga çıkarır
Deniz Seki'den cezaevi itirafı! Yıllar sonra ilk kez açıkladı: Herkesi şoke etti
Deniz Seki'den cezaevi itirafı! Yıllar sonra ilk kez açıkladı: Herkesi şoke etti
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan flaş karar! O olaydan sonra Türkiye'yi terk etti!
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan flaş karar! O olaydan sonra Türkiye'yi terk etti!
Bu sözler kavga çıkarır! Mehmet Ali Erbil bu kez hedefine Danilo Zanna'yı aldı!
Bu sözler kavga çıkarır! Mehmet Ali Erbil bu kez hedefine Danilo Zanna'yı aldı!
Yalı Çapkını'nın Pelin'inin yeni adresi belli oldu! Yeni sezonda flaş transfer
Yalı Çapkını'nın Pelin'inin yeni adresi belli oldu! Yeni sezonda flaş transfer
Arzum Onan'dan olay paylaşım: Boşandıktan sonra ilk kez...
Arzum Onan'dan olay paylaşım: Boşandıktan sonra ilk kez...