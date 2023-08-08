Fenomen Dilan Polat'tan hayranlarını şoke eden hamle: Gözyaşlarıyla açıkladı

Kocasının zaman zaman yaptığı jestler ile bilinen Dilan Polat, aktif olarak sosyal medyasını kullanırken iş insanı ve fenomen Polat, bir süre buralardan uzaklaşacağını belirterek hesaplarını kapattı.

ünlülerin doğum fotoğrafçısı olarak sektöre adım atan Dilan Polat, açtığı güzellik salonuyla alıp başını gitti. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da şube vermeye devam eden Polat'ın zor zamanlardan geçtiği takipçileri tarafından dikkat çekti. Kocası Engin Polat ile mutlu anlarını paylaşan iş kadını geçtiğimiz günlerde 'Enerci' isimli şarkısını yayınladı.





İnstagram hesabı üzerinden konuşurken bir anda ağlamaya başlayan Polat, bir süre buralarda olmayacağını kendi içinde uğraştığı şeylerin olduğunu belirterek gözyaşlarına hakim olamadı.