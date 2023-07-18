Fenomen Dilan Polat'tan sosyal medyayı sallayan hareket! Bu kez kafasına öyle bir şey taktı ki: Takipçilerine pes dedirtti

Dilan Polat, son açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla yine olay oldu. Öncelikle eşinden aldığı 500 Euro bayram harçlığı ve ardından kafasına taktığı dolarla uzun süre konuşuldu. Ancak Polat yine de durmak bilmedi. Paylaşımları, insanlara "yok artık" dedirtti. Geçtiğimiz hafta eşi Engin Polat ile yaşadığı gerginlik ve Kısmetse Olur programında Melis Betkayan'la aldatıldığı iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat, fenomen isim olarak yeni bir paylaşımda bulundu. Kafasına dolar takmasının ardından bu kez de altınları takan Polat'a yorumlar yağdı. İşte detaylar...





DİLAN POLAT ALTINLARIYLA POZ VERDİ

Dilan Polat, son zamanlarda sürekli olarak gündemde kalmayı başarıyor. Geçtiğimiz hafta eşi Engin Polat ile yaşadığı bir gerginlik ve Kısmetse Olur programında Melis Betkayan ile aldatıldığı iddialarıyla adından söz ettirdi. Ancak Dilan Polat, durmak bilmiyor ve yine yeni bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Kafasına takmış olduğu dolarların ardından şimdi de altınları kafasına takarak ilginç bir tarz sergiledi. Tabii ki bu paylaşımına da birçok yorum yağdı. İşte ayrıntılar...





Dilan Polat, abartılı lüks yaşamıyla sürekli olarak gündemde kalıyor. Bu sefer de yeni tarzıyla adından söz ettirdi. Beşi bir yerde takmış olduğu altınlarla poz verdi ve bu anları Instagram hesabından paylaştı. Takipçileri ve hayranları, bu ilginç görüntüye yorumlar yağdırdı. Kendi paylaşımının altına da espri yaparak, 'Engin beni böyle istemez herhalde' şeklinde bir not düştü.

Dilan Polat'ın aslen Batmanlı olduğu ve Sıla ve Mert adında iki kardeşi bulunduğu biliniyor. Fenomen olmadan önce doğum fotoğrafçılığıyla uğraşan Polat, şu anda eşi Engin Polat ile birlikte güzellik merkezleri sahibi olarak iş dünyasında da aktif olarak yer alıyor.

Dilan Polat'ın olay yaratan tarzı ve paylaşımları, medya ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Her ne kadar bazıları tarafından eleştirilse de, takipçi sayısı ve popülerliği giderek artıyor. Dilan Polat'ı yakından takip etmek ve neler yapacağını görmek için gözler, onun sonraki hamlelerine çevriliyor.