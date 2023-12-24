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Fenomen Eylül Öztürk tehdit mesajlarını bir bir ifşa etti

Fenomen Eylül Öztürk tehdit mesajlarını bir bir ifşa etti Polat çiftinin tutuklanması üzerine cezevine gönderilmesiyle beraber fenomenler tek tek hedef alındı. Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' masasına yer alan fenomen Eylül Öztürk, Amerika'daki yaşamı sonrasındaki paylaşımı kafaları karıştırdı.