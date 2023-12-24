Fenomen Eylül Öztürk tehdit mesajlarını bir bir ifşa etti

Polat çiftinin tutuklanması üzerine cezevine gönderilmesiyle beraber fenomenler tek tek hedef alındı. Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' masasına yer alan fenomen Eylül Öztürk, Amerika'daki yaşamı sonrasındaki paylaşımı kafaları karıştırdı.

Fenomen Eylül Öztürk tehdit mesajlarını bir bir ifşa etti
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Eylül Öztürk son olaylar sonrasında sık sık haberlerin ana bülteninde yer alırken kara para aklama iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Ünlü fenomen son olarak eli Barış Kenan Özkan'a gelen tehdit mesajları yayınlanırken savcılığa suç durusunda bulunuldu.

"200 BİN DOLAR PARA İSTENİYOR"

Güzellik merkezleri üzerinden kara para aklama iddiası sunulurken sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'de dahil olarak uzun zamandır Amerika'da yaşayan fenomen isim sosyal medya paylaşımları üzerine şirketleri incelemeye alındı.

Ünlü fenomen sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunurken bir süredir eşine ölüm tehditleri geldiğini belirterek Öztürk, o mailleri yayınlandı. 

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