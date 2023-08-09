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  3. Fenomen Murat Övüç'e valilik şoku! Haberi alınca esti gürledi

Fenomen Murat Övüç'e valilik şoku! Haberi alınca esti gürledi

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Fenomen Murat Övüç'e valilik şoku! Haberi alınca esti gürledi
Sosyal medyada tanınan Murat Övüç'ün Bafra ilçesinde düzenlenecek olan kadınlar matinesine katılacağı etkinlik, valilik tarafından iptal edildi.

Samsun Valiliği temsilcilerinin ifadelerine göre, Sosyal Medya ünlüsü Murat Övüç'ün Bafra ve Atakum bölgelerinde düzenlemek istediği iki ayrı Kadınlar Matinesi etkinliği, toplumun milli ve manevi değerlerine uymadığı nedeniyle iptal edildi.

murat övüç

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bir etkinlik organizasyon firması tarafından düzenlenmeyi planladığı Kadınlar Matinesi etkinliği hakkında ilimizdeki vatandaşlarımız, Valiliğimize başvurarak programın toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğunu, böyle bir etkinliğin kamu düzenini olumsuz etkileyebileceği kaygılarını ilettiler. Bu nedenle; önümüzdeki günlerde Bafra ve Atakum ilçelerinde gerçekleştirilmesi öngörülen etkinliklere 5442 sayılı Kanun'un 11 (c) maddesi gereği 'İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarruf güvenliğinin, kamu düzeninin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin sorumluluklarıdır. Bu hedeflere ulaşmak için vali gerekli kararları ve önlemleri alır.' hükümlerine uygun olarak izin verilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesi kullanıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Murat Övüç'ün 22 Ağustos'ta düzenlemeyi planladığı etkinlik hakkında, "Bu tür bir etkinliğin Bafra'da düzenlenmesine izin verilmeyeceğini açıkça belirtmişti.

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