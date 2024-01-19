Feyza Altun, Dilan Polat hakkında bir bomba daha patlattı

Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmasıyla ilgili detaylar her geçen gün daha da ilginç bir hal alıyor. Son olarak, Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Selen Görgüzel'in Dilan Polat hakkındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü ve bu kez avukat Feyza Altun'dan çarpıcı bir iddia geldi.



Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın lüks yaşam tarzları ve dikkat çekici hayatları, kamuoyunun merakını cezbetmeye devam ediyor. 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilen çift, soruşturma sürecinde her geçen gün daha fazla detayın ortaya çıkmasına neden oluyor. Cezaevinde yazdığı mektupla gündeme gelen Dilan Polat, bu sefer Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Selen Görgüzel'in açıklamalarıyla adından söz ettirdi.





Dilan Polat'ın dijitaldeki fenomenliği ve kadınlar arasında popülerliği nedeniyle ürünlerinin talep görmesinde herhangi bir yanlışlık olmadığını belirtmesi, konuya dair yeni bir perspektif getirdi. Görgüzel, Dilan Polat'ın iş kadını kimliğiyle lüks güzellik salonlarının talep gördüğünü ve ciddi satışlar yaptığını ifade etti.



Fakat bu açıklamalara avukat Feyza Altun'dan gelen tepkiyle olay daha da karıştı. Altun, Dilan Polat ve Engin Polat'ın para dağıtarak algı oluşturduklarını iddia ederek, bu durumu kendi deneyimiyle birleştirdi. Altun'un, "Oğuzhan Uğur ile başladı benimle devam etti. Sırada Seyhan Soylu, Murat Ağırel ve Emrullah Erdinç var. Polatgil avaneleri çok tehlikeli, hala yüz binlerce dolarları var. Para ile satın alınmayacak sayısı ülkede azdır." şeklindeki iddiaları, olayın daha derin ve karmaşık bir boyut içerdiğini gösteriyor. Bu açıklamalar, Dilan Polat ve eşi hakkındaki suçlamaların ötesinde, sosyal medya dünyasında ve iş dünyasındaki ilişkilerin nasıl karmaşık bir hal alabildiğini de ortaya koymaktadır.



