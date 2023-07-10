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Filelerin sultanı Zehra Güneş bakın kaç yaşındaymış! Yaşını duyanlar inanamadı

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Filelerin sultanı Zehra Güneş bakın kaç yaşındaymış! Yaşını duyanlar inanamadı
Hem güzelliği hem başarısı ile birçok genç kızın rol modeli olan voleybolcu Zehra Güneş’i görenler gözlerini alamadı. İşte detaylar…

Voleybolcu olmak isteyene milyonlarca genç kızın idolü olan Zehra Güneş kendi sosyal medya hesabından yayınladığı bu karelerle konuşuluyor. Detaylar haberimizde…

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ZEHRA GÜNEŞ DOĞUM GÜNÜ POZLARI İLE GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ! YAŞINI DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Voleybolcu Zehra Güneş hem güzelliği hem de başarılarıyla tanınıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Güneş, doğum günü pozlarını tek tek paylaştı. Ünlü ismin kaç yaşında olduğunu duyanlar herkes şok oldu.

Kadın voleybol milli takımının parlayan yıldızı Zehra Güneş, spordaki başarılı kariyeriyle tanınıyor. Güneş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı pozlarla da dikkatleri üzerine çekti.

Güzelliği ile göz kamaştıran karelerini paylaşana Zehra Güneş "24. yaşıma not! Kendi kutup yıldızın ol. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız!" notunu düştü.

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Güzel voleybolcunun bu karelerine anında binlerce yorum ve beğeni geldi. Ünlü ismin yaşı takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri "Nasıl benimle aynı yaşta" gibi yorumlar yaparken bazı takipçileri ise güzel voleybolcuya "İdolünle aynı gün doğmak", "Doğdu güneşimiz", "İyi ki doğdun" gibi tebrik mesajları gönderdi.

12 yaşından beri Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen Zehra Güneş, sık sık güzelliğinden ve başarılıl spor hayatı ile gündeme geliyor.

Özel yaşamı ile ilgili fotoğrafları paylaşmaktan çekinmeyen Guneş'in Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi var.

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