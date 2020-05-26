Fulden Uras'ın bayramı hastanede geçti! Ameliyata girerken dua istedi

Uras paylaştığı videoda, "Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum. Sokağa çıkma yasağı bitsin diye... Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şuan tüm testlerim yapıldı." ifadelerini kullandı.

Tedirginliği gözlerinden okunan Uras videonun devamında, "Ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir. Kardeşlerim bilgi verecektir size. Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu." diye konuştu.

Katıldığı bir magazin programında 5 kez ameliyat olduğunu belirten Fulden Uras, "Bağışıklık sistemim çökük böreklerim kötü ben artık o kadar çok sağlıkla sınandım ki aldığım nefes bile çok kıymetli benim için. Sol göğsümden ameliyat oldum şimdi sağ taraftan da olacağım. Göğüslerimi alsınlar bitsin ben buna razıyım ama o acıları bir daha yaşamayayım çok zor" diyerek durumunu paylaşmıştı.