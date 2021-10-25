Futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, yeni aşk bombasını patlattı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci'nin futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra basketbolcuyla aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili bu güne kadar açıklama yapmayan Ciğerci, hakkında çıkan bu iddiaları doğruladı.

Futbolcu Gökhan Çıra ile olan evliliğini Eylül ayında noktalayan ünlü fenomen Selin Ciğerci, şimdi de basketbolcuyla aşk yaşamaya başladığı konusu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Şimdilerde ekranlarda jüri olarak yer alan Selin Ciğerci'nin birlikte olduğu basketbolcunun kim olduğu henüz belli değilken Ciğerci'ye yakın kaynakların Selin Ciğerci’nin bu ilişkisinin son derece ciddi olduğunu söyledikleri öğrenildi.