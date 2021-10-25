Futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, yeni aşk bombasını patlattı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci'nin futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra basketbolcuyla aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili bu güne kadar açıklama yapmayan Ciğerci, hakkında çıkan bu iddiaları doğruladı.
Şimdilerde ekranlarda jüri olarak yer alan Selin Ciğerci'nin birlikte olduğu basketbolcunun kim olduğu henüz belli değilken Ciğerci'ye yakın kaynakların Selin Ciğerci’nin bu ilişkisinin son derece ciddi olduğunu söyledikleri öğrenildi.
Son Güncelleme: 25.10.2021 16:23