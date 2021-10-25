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Futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, yeni aşk bombasını patlattı!

Görkemli bir düğünle evlendiği futbolcu Gökhan Çıra ile geçtiğimiz Eylül ayında boşanan Selin Ciğerci, yeni aşk bombasını patlattı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 16:23
Futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, yeni aşk bombasını patlattı!
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Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci'nin futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra basketbolcuyla aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili bu güne kadar açıklama yapmayan Ciğerci, hakkında çıkan bu iddiaları doğruladı.

Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'nin yeni aşk bombası!


Futbolcu Gökhan Çıra ile olan evliliğini Eylül ayında noktalayan ünlü fenomen Selin Ciğerci, şimdi de basketbolcuyla aşk yaşamaya başladığı konusu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

  Selin Ciğerci yeni aşka yelken açtı! Aşk haberlerini doğruladı

Şimdilerde ekranlarda jüri olarak yer alan Selin Ciğerci'nin birlikte olduğu basketbolcunun kim olduğu henüz belli değilken Ciğerci'ye yakın kaynakların Selin Ciğerci’nin bu ilişkisinin son derece ciddi olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Selin Ciğerci’nin mal varlığı dudak uçuklattı


Son Güncelleme: 25.10.2021 16:23
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Anahtar Kelimeler:
Yeni AşkSelin CiğerciSelin Ciğercinin Sevgilisi
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