Gece yarısı kötü haber gelmişti! Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu: Dakikalar sonra gerçek ayyuka çıktı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve hatta yoğun bakım ünitesine alındığına dair bazı haberler ortaya atıldı. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken iş insanı İbrahim Sayın, herkesin merakla beklediği haberi sosyal medya hesabından yayınladı.



'YOĞUN BAKIM HABERLERİNE İNANMAYIN'





İbrahim Sayın, Yıldız Tilbe’nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi öğrenmek için kendisini evinde ziyaret etti. Basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Sayın, Tilbe'nin gayet sağlıklı olduğunu sanatçıyla çektiği video ile anlattı. Sayın, videosunda “Yıldız ablamızın sağlık durumu gayet iyi. Basında çıkan yalan haberlere lütfen itibar etmeyin” şeklinde ifadeler kullandı.