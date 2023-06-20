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Gelinim Mutfakta'nın sevilen sunucusundan kötü haber! 6 yıl önce evlenmişti

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Gelinim Mutfakta'nın sevilen sunucusundan kötü haber! 6 yıl önce evlenmişti
Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'nın sevilen sunucusu Nursel Ergin, hayatında önemli bir karar alarak boşanma yoluna gitti. Uzun süredir birlikte olduğu eşi Murat Akyer ile resmi olarak boşandığını açıklarken, sosyal medyada yayınladığı duygusal sözler büyük yankı uyandırdı. İşte ayrıntılar...

Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Nursel Ergin, geçmiş yaşantısı ve aile bağlarına dair yaralı olduğunu gösteren paylaşımlarda bulunarak seyircileriyle aynı anda gözyaşlarına boğulmuştu. Başarılı bir sunuculuk kariyerine yemek programı sunuculuğuyla başlayan Ergin, gelin-kaynana programında çekişmeli geçen mücadeleyi başarılı bir şekilde yöneten bir sunucu olarak adını duyurmaya devam etmektedir.

gelinim mutfakta

 

2017 yılında Murat Akyar ile evlenerek mutlu bir birlikteliğe adım atan Nursel Ergin, çiftin arasında yaşanan kırılmalar hakkında dışarıdan hiçbir ipucu vermemişti. Ancak Ergin, bu kararı ilk kez duyanlar için beklenmedik, ancak kendisi için normal bir durum olarak yorumladı. "Hasar ne kadar büyükse, tamiri o kadar uzun sürecekti. Bizim hasarımız çok büyüktü ve kendi içimizde kaybolduk" açıklamasını yaparak duygularını ifade etti.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

nursel engin

Ergin, yetiştirme yurdunda büyümüş ve zorlu bir çocukluk geçirmiştir. 18 yaşında yaptığı evlilikten sonra Bengü adında bir kızı olduğu bilinmektedir.

Televizyon dünyasına adım atan Ergin, öncelikle Cam Kırıkları adlı dizide rol almıştır. Ardından, izleyicilerle buluşan Mutfağım adlı yemek programıyla Kanal D ekranlarında yer almıştır. Profesyonel sunuculuk yeteneğiyle dikkat çeken Ergin, daha sonra kendi adını taşıyan Nursel'in Mutfağı programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

Günümüzde ise Kanal D'de yayımlanan ve büyük ilgi gören Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu başarıyla yapmaktadır. Ergin, bu programda hem yarışmacıları yönlendirerek eşsiz yemeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olmakta hem de seyircilere keyifli bir mutfak deneyimi sunmaktadır.

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